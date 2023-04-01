Сильный гололед. О погоде в Алтайском крае 1 апреля
Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с
01 апреля 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От -4 до +1 градуса ожидается в Алтайском крае днём 1 апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, день пройдёт преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле от -1 до -3 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.
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