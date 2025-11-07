SIM-карты россиян будут отключать после возвращения из-за границы

Введение нового режима может быть связано с попытками ограничить использование SIM-карт в беспилотных устройствах

В России планируют ввести 24-часовой "период охлаждения" для SIM-карт, находившихся в международном роуминге. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

Во время действия этого режима абоненты не смогут пользоваться мобильным интернетом и отправлять SMS-сообщения. Ограничения также будут применяться, если SIM-карта оставалась неактивной более 72 часов.

Сократить "период охлаждения" можно будет самостоятельно – перейдя по специальной ссылке и подтвердив действие через капчу. После этого работа связи восстановится.

По данным издания, сейчас обсуждается, обладают ли все операторы необходимыми техническими возможностями для внедрения таких мер.

Коммерческий директор компании "Код безопасности" Федор Дбар предположил, что введение "периода охлаждения" может быть связано с попытками ограничить использование SIM-карт в беспилотных устройствах и повысить их контроль.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев выступил с предложением регулярно отключать интернет в России. По его словам, такие меры могли бы вводиться хотя бы на выходные или даже на неделю, что позволило бы снизить уровень стресса, сохранить здоровье и эффективнее бороться с игровыми зависимостями.