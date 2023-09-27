Ранее в Республике Алтай выпал первый осенний снег

27 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Отрицательные ночные температуры воздуха фиксируются на большей части Алтайского края начиная с 26 сентября, однако снега в ближайшую неделю синоптики в регионе не прогнозируют. Тем более что уже 27 сентября в регион придет потепление: воздух прогреется до +13...+18 градусов и с каждым днем температура будет постепенно повышаться. Об этом рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"Днем 28 сентября ожидается уже +15...+20 градусов. 30 сентября похолодает на 4-5 градусов, а с 2 октября опять начнется постепенное потепление. Сильного похолодания до 4 октября не прогнозируется, поэтому и снега в этот период не ожидается", – сообщила синоптик.

Как ранее сообщал amic.ru, первый снег в Республике Алтай выпал на Семинском перевале 25 сентября. На следующий день снегопад накрыл село Улаган: горные склоны, кустарники и земля оделись в зимний наряд. В соцсетях жители республики и туристы, которые приехали полюбоваться золотой осенью, выкладывали многочисленные фотографии с заснеженными пейзажами.