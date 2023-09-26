Алтайские села засыпало осенним снегом
О настоящей зиме 26 сентября рассказали жители села Улаган
26 сентября 2023, 13:20, ИА Амител
Фото: t.me/gorno_altaysk_one
В Республике Алтай снова выпал снег, рассказали в телеграм-канале "Горно-Алтайск".
"В село Улаган пришла настоящая зима", – говорится в сообщении.
Судя по представленным кадрам, снега для текущего месяца выпало довольно много. Он в большом количестве лежит на земле, деревьях, кустарниках и горных склонах.
По данным синоптиков, днем 26 сентября в Горно-Алтайске ожидается до +8 градусов.
Ранее рассказали, когда снег выпадет в Алтайском крае.
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