Алтайские села засыпало осенним снегом

О настоящей зиме 26 сентября рассказали жители села Улаган

26 сентября 2023, 13:20, ИА Амител













Фото: t.me/gorno_altaysk_one

В Республике Алтай снова выпал снег, рассказали в телеграм-канале "Горно-Алтайск".

"В село Улаган пришла настоящая зима", – говорится в сообщении.

Судя по представленным кадрам, снега для текущего месяца выпало довольно много. Он в большом количестве лежит на земле, деревьях, кустарниках и горных склонах.

По данным синоптиков, днем 26 сентября в Горно-Алтайске ожидается до +8 градусов.

Ранее рассказали, когда снег выпадет в Алтайском крае.