СК раскрыл детали покушения на генерала Алексеева

Одна из подозреваемых скрылась на Украине

08 февраля 2026, 16:32, ИА Амител

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев / Фото: кадр из видео в Telegram-канале Минобороны России

По данным официального представителя СК Светланы Петренко, нападавший произвел в генерала не менее трех выстрелов, после чего смог беспрепятственно покинуть территорию страны в течение нескольких часов. Пострадавший был экстренно госпитализирован в московскую больницу, сообщает РИА Новости.

Непосредственным исполнителем оказался гражданин Украины. Его задержали в Дубае при оперативном содействии спецслужб Объединенных Арабских Эмиратов, после чего передали российским правоохранительным органам.

В ходе расследования также были установлены двое пособников: граждане России — задержанный в Москве, и женщина, которая, по данным следствия, успела выехать на территорию Украины.