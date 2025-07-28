СК возбудил уголовное дело из-за утонувшей в Камне-на-Оби девочки

Обстоятельства инцидента устанавливаются

28 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Место происшествия / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после утопления 13-летней девочки в Камне-на-Оби. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

По информации следователей, вечером 26 июля две несовершеннолетние находились на берегу Оби. Одна из них зашла в реку, однако не умела плавать и утонула. Тело обнаружили спасатели 27 июля.

Сейчас проводятся необходимые судебные экспертизы, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин инцидента.

"Уважаемые граждане! Следственное управление обращает внимание на соблюдение правил пребывания несовершеннолетних на воде! Прежде всего, детям нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде", — добавили в ведомстве.

Напомним, что поиски ребенка шли с 27 июля. Очевидцы заявляли, что дети находились на берегу реки одни, без присмотра взрослых. К поискам привлекли сотрудников Каменского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Алтайскому краю, краевых спасателей и полицию.