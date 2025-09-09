Скейтборды и знания. Как прошел фестиваль молодежи "АМфест-2025" в Барнауле?

Фестиваль молодежи Алтайского края "АМфест" состоялся уже во второй раз

Мастер-классы, модные показы, выставки, игры, танцы, концерты и целых 14 площадок с разными активностями. А еще парад первокурсников – все это фестиваль молодежи Алтайского края "АМфест". 5 сентября 2025 года он прошел уже во второй раз на площади Свободы, где расположились главная и малая сцены, а также в парке "Центральный". Участие в нем приняли около 6000 жителей Алтайского края. Amic.ru рассказывает, каким был фестиваль в этом году и чем занимались его участники.

14 разных площадок

Первая учебная неделя студентов в Барнауле завершилась ярким праздником – молодежным фестивалем "АМфест".

Открыл торжество губернатор Алтайского края Виктор Томенко. В приветственном слове он подчеркнул:

«Наш фестиваль молодежи Алтайского края был задуман и проводится для того, чтобы рассказать и молодым людям, и всему краю о том, как много самых разных направлений молодежной политики России реализуется у нас дома, в Алтайском крае. Один из главных смыслов, который мы хотим донести до молодых людей, – это то, что можно и нужно достигать высот в самореализации, личностного роста и вместе с тем помогать стране и краю, быть полезным своей малой родине». Фестиваль молодёжи Алтайского края "АМфест" / Фото: amic.ru

На фестивале работали 14 площадок, где молодые люди могли узнать о востребованных профессиях, волонтерских проектах, инициативах "Движения Первых" и грантовых конкурсах. А также о кино, медиа, добровольчестве, стиле и не только. Можно было попробовать себя в керлинге и познакомиться с особенностями этого вида спорта.

Более 3,5 тыс. первокурсников приняли участие во всероссийской акции "Парад российского студенчества. Посвящение первокурсников в студенты". Будущие врачи, учителя, агрономы ровным шагом и с улыбкой представляли свои альма-матер.

«Для активных и любознательных, инициативных и смелых у нас в крае открыто много дорог», – подчеркнул Виктор Томенко.

Глава региона пообщался и с лидерами площадок, которые проявили себя в различных проектах.

«Получился живой увлекательный разговор. Вообще, всегда с большим удовольствием и интересом общаюсь с молодыми людьми, которые делятся тем, что их увлекает, рассказывают о своих планах. А один из участников встречи поделился радостным событием – вчера он женился. И попросил совета по поводу семейной жизни. С моей супругой Татьяной мы вместе в браке уже три с половиной десятка лет. Быть вместе, оставаться единым целым, сохранять общие интересы – то, чего желаю каждой семье. Уверен, все участники "АМфеста", все гости зарядились энергией как минимум на один учебный год вперед», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Что происходило на площадках?

Все площадки мероприятия были посвящены молодежным инициативам и госпрограммам, направленным на самореализацию, патриотическое воспитание, спортивное развитие, добровольчество, трудоустройство и обучение молодых людей.

Например, площадка "АМтруд" объединила работающую молодежь и студенческие отряды и познакомила пришедших на фестиваль с возможностями трудоустройства и профессионального самоопределения. Посетить можно было и просветительскую площадку "АМзнание", на которой выступали спикеры от российского общества "Знание", или же локацию "АМспорт", где были представлены современные виды спорта – скейтбординг, воркаут, джампинг, танцевальный батл, скалодром и др.

На точке "АМдобро" и "АМэкология" гости фестиваля участвовали в мастер-классах и интерактивах по теме добровольческой деятельности. Также спикеры площадки рассказали о том, как молодежь может работать в экологическом направлении.

На локации "АМстиль" активным слушателям рассказали о современном искусстве, молодежных проектах в сфере кино и продемонстрировали коллекции одежды, которые создали юные дизайнеры – например, коллекцию "Село на стиле". На площадке "АМатмосфера" можно было отправить открытку с мероприятия и пройти мастер-класс по флористике, а на локации "АМпатриот" – узнать много нового о патриотизме по выставкам, играм и показательным выступлениям.

Площадка "АМсемья" позволила создать фамильный герб или генеалогическое древо, а также поиграть в настольные игры. На пункте "АМпервые" желающие создавали свое "колесо ценностей", делали фотографии и участвовали в мастер-классах от "Движения Первых", а на точке "АМГосСтарт" молодым людям рассказывали, как создаются проекты, которые меняют жизнь региона к лучшему.

На точке "АМбезопасность" гости фестиваля познакомились с работой волонтеров-медиков и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, а также с деятельностью кибердружин в регионе. На интерактивной площадке "АМвозможности" молодежь могла узнать новое о своих возможностях от представителей Проектного офиса Алтайского края, участников форумной кампании Росмолодежи и организаторов региональных грантовых проектов.

Кроме того, участники площадки "АМмедиа" работали на всей территории фестиваля и создавали его информационное сопровождение.

Концерты и танцы

Помимо работы площадок, в рамках фестиваля прошли танцевальная акция "Быть с Россией", концертная программа студенческих коллективов, розыгрыш призов. На радость молодежи выступили популярные барнаульские исполнители, а также приглашенный хедлайнер – музыкант Chris Yank (Крис Янк).

На малой сцене состоялись мастер-классы по хип-хопу и по зумбе, танцевальные батлы и юмористические выступления ("АМсмех"). Здесь также проходили музыкальные выступления.

А на главной аллее парка "Центральный" прошли модные показы в рамках программы "АМстиль".

Кто участвовал в фестивале?

Организаторы "АМфеста" – управление молодежной политики Алтайского края. Мероприятие прошло в рамках программы комплексного развития молодежной политики "Регион для молодых" (часть нацпроекта "Молодежь и дети"). Цель – показать жителям края все направления государственной молодежной политики в Алтайском крае.

Организаторы постарались сделать праздник интересным для разных возрастов. Участниками фестиваля стали: подростки с 14 лет, студенты первых курсов, молодые родители, лидеры молодежных сообществ, работающие юноши и девушки.

Напомним, что в первый раз "АМфест" в Алтайском крае провели в сентябре 2023 года.