Гроб с телом Романа Мадянова вынесли под аплодисменты

Звезду фильмов "12" и "Весенние перевертыши" похоронили в Подмосковье

28 сентября 2024, 13:55, ИА Амител

Могила Романа Мадянова / Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Гроб с телом актера Романа Мадянова вынесли из храма Архангела Михаила в Бронницах под аплодисменты, сообщает газета "Жизнь".

Актер скончался 25 сентября в 62 года после борьбы с раком легких.

В последний путь его проводили семья, близкие и поклонники. Похоронили артиста на кладбище в селе Малахово в Подмосковье – недалеко от дома, где жила его семья.

Вдова Наталья во время церемонии не сдерживала слез, а Сергей Гармаш поддерживал ее в этот трудный момент.