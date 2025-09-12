Скоро станет известно, кто выиграет 1 млн рублей на мебель и ремонт в ТВК "Гранд Арена"

Приходите всей семьей – для детей подготовили анимацию

В субботу, 13 сентября 2025 года, в ТВК "Гранд Арена" (Барнаул, Павловский тракт, 180) в 12:00 состоится розыгрыш 1 млн рублей на мебель и ремонт. Мечты о новом интерьере совсем скоро воплотятся в реальность.

Организаторы приглашают всех, кто регистрировал чеки, приходить в ТВК "Гранд Арена" и испытать удачу. А также напоминают, что с собой обязательно нужно взять оригинал чека и паспорт.

Напомним, разыграют несколько призов:

главный – 500 000 рублей на мебель и ремонт;

второй – 250 000 рублей;

третий – 150 000 рублей;

четвертый – 100 000 рублей.

А пока родители буду ждать итогов розыгрыша дети смогут развлечься с аниматорами.

Кроме основных призов участники розыгрыша получат ароматические свечи, уютные пледы и другие подарки от "Гранд Арены".

Не откладывайте мечты о красивом доме – приходите в "Гранд Арену" и, возможно, именно вы станете обладателем миллиона.

Магазины-партнеры: "Первая Марка", "Евростиль", "Декорация", "Плинтус Холл", Delux*, "Империя пола и дверей", "Двери России" (ГК "Двери из Европы"), Holz Interior Doors*.

*Delux ("Делюкс"); Holz Interior Doors ("Холз Интерио Дорс")

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте grandarena-tvk.ru и в положении. Сроки проведения розыгрыша: 14.04.2025 – 13.09.2025 года. Подробности уточняйте в отделе арендатора или по телефону 8-913-210-60-75.

Возрастное ограничение для участия в розыгрыше 18+

Возрастное ограничение мероприятия 0+

