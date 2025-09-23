В соцсетях журналистка раскрыла подробности о своем недуге

23 сентября 2025, 13:10, ИА Амител

Маргарита Симоньян / Фото: сообщество Натальи Подольской во "ВКонтакте" / кадр из шоу "Ваша Наташа"

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян публично сообщила о борьбе с тяжелым заболеванием. Ранее журналистка также рассказала, что ей сделали операцию. Общаясь с аудиторией в своих соцсетях, она подробнее написала о своем недуге.

Чем болеет Маргарита Симоньян и какое лечение она проходит – в материале amic.ru.

С какой болезнью борется Маргарита Симоньян?

В своем Telegram-канале главред RT рассказала, что лечится от рака. Так она ответила на комментарий одного из пользователей, который спросил о ее состоянии.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», – сказано в публикации.

Однако какое именно онкологическое заболевание у нее диагностировали, Симоньян не уточнила.

Что за операцию недавно сделали Маргарите Симоньян?

Ранее журналистка заявляла, что ей провели операцию. Но подробностей о том, что именно делали врачи, она не сообщала. О медицинском вмешательстве Симоньян писала в своем Telegram-канале 9 сентября.

«Пару часов назад я вышла их наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю», – отмечала Симоньян.

Маргарите Симоньян удалили грудь из-за рака. Это правда?

Нет. Это лишь одна из версий, которую часто упоминают СМИ. Однако намеки на операцию в области груди звучали в речи самой Симоньян. На телеканале "Россия 1" она рассуждала о женских подвигах в период Великой Отечественной войны.

«Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", которые знали, что им отрежут грудь наживую – не под наркозом, как мне, а прямо на глазах – и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри. Они все равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда. Мы не имеем права ее потерять», – отмечала главред RT.

При этом на эфир Симоньян пришла с орденом равноапостольной княгини Ольги III степени, который ей накануне вручил патриарх Кирилл. Когда журналистка говорила об операции, то просто отметила, что она будет проходить "под этим орденом".

Подчеркиваем, официальных и подтвержденных данных о том, что именно за операция была у Маргариты Симоньян, нет.

В каком состоянии находится Тигран Кеосаян, муж Маргариты Симоньян?

Как Симоньян написала в своих соцсетях, ее супруг по-прежнему находится в коме. Некоторые издания ранее писали о том, что режиссер якобы очнулся. Однако журналистка сама опровергла эту информацию.