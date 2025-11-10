НОВОСТИОбщество

"Скрывал лицо под маской". Полицейский в отпуске поймал грабителя банков в Новосибирске

"Визитной карточкой" преступника была силиконовая маска, которую он забыл снять после очередного ограбления

10 ноября 2025, 20:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ко Дню полиции, который отмечается 10 ноября, заместитель начальника управления уголовного розыска Александр Махнев рассказал "КП-Новосибирск" о случае, когда офицер в отпуске задержал грабителя по кличке Фантомас, скрывавшего лицо под силиконовой маской.

Грабитель, орудовавший с 2021 года, всегда работал в одиночку и тщательно готовился к каждому налету. 

«Он не оставлял практически никаких следов», – объяснил Махнев, отметив, что после каждого преступления преступник буквально растворялся в воздухе.

Но летом 2025 года маскировка подвела Фантомаса. 28 августа полицейский, находившийся в отпуске, заметил на улице человека в знакомой по ориентировкам силиконовой маске, который ехал на велосипеде.

«Он сразу понял, что это, возможно, именно тот, кого мы ищем. Последовал за ним, вызвал подкрепление», – поделился деталями Махнев.

Как выяснилось, преступник только что совершил очередное ограбление и по неосторожности забыл снять маску. При задержании у него изъяли оружие и похищенные деньги.

«Профессиональное чутье и внимательность стали решающими факторами в поимке грабителя. Хоть у полицейского и был отпуск, он сориентировался и отлично сработал», – подчеркнул полковник. 

Суд арестовал задержанного, которому предъявлены обвинения в десяти ограблениях. На время следствия он помещен в СИЗО.

Комментарии 3

Гость

23:11:41 10-11-2025

Знаете Махнёв, а мы вам верим, всё равно...

кофеин

06:50:07 11-11-2025

ну просто подарок на день полиции (милиции) полисмену премия и звание=)

Гость

09:53:19 11-11-2025

кофеин (06:50:07 11-11-2025) ну просто подарок на день полиции (милиции) полисмену премия... 28 августа полицейский, находившийся в отпуске, заметил на улице человека в знакомой/// текст прочесть в статье нельзя?

