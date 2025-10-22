Следом за Лувром. Преступники похитили старинные монеты из музея в Лангре

Злоумышленники забрали только монеты, не тронув другие реликвии

22 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Преступник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во Франции произошло очередное ограбление музея – на следующий день после кражи в Лувре преступники похитили ценные экспонаты из Дома просвещения Дени Дидро в Лангре, сообщает РБК.

Утром 20 октября сотрудники музея обнаружили следы взлома входной двери и разбитую витрину. Из нее пропала часть коллекции золотых и серебряных монет XVIII–XIX веков.

По версии следствия, преступление было тщательно спланировано – злоумышленники забрали только старинные монеты, не тронув другие реликвии. Похищенные экспонаты входили в состав "музейного сокровища" – коллекции из 1633 серебряных и 319 золотых монет, обнаруженных рабочими во время реставрации здания в 2011 году.

Общая стоимость коллекции оценивается примерно в 90 тысяч евро (8,5 млн рублей). В настоящее время правоохранительные органы Франции устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут преступников.

Ранее в парижском музее Лувр произошло ограбление. Инцидент случился утром 19 октября во время открытия музея. Грабители прорезали окно бензопилой и украли несколько ювелирных украшений из коллекции Наполеона.