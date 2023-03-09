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Следователи возбудили дело о краже средств через фиктивные "Пушкинские карты"

По данным следствия, злоумышленники похитили более 200 млн рублей

09 марта 2023, 22:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Следственный комитет возбудил уголовное дело о краже денег с использованием государственной программы "Пушкинская карта". Об этом сообщает ТАСС.

"В главном Следственном управлении Следственного комитета России расследуется уголовное дело в отношении жителей Московского региона Виктора Якубова, Эмиля Гурбанова и Ильи Сафонова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", – сказано в сообщении.

По данным следствия, злоумышленники получили более 200 млн рублей. Их арестовали, на имущество в сумме 100 млн рублей наложили арест.

Ранее о хищении Владимиру Путину рассказывал глава Росфинмониторинга.

Комментарии 2

  • Как всегда интересно, но не чего не понятно.))))
    09 марта, Гость   Ответить
  • А схема?
    09 марта, Гость   Ответить
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