Директор школы лыж Сергей Панченко говорит, что популярность этого вида спорта только растет

Лыжники Алтайского края / Фото: amic.ru

Учиться кататься на лыжах можно и летом. В этом убеждены воспитанники школы беговых лыж "Культклаб". Для них занятия продолжаются и сейчас. А зимой ребята намерены уже уверенно покорять настоящую заснеженную лыжню. Кстати, несмотря на то, что в Сибири зима длится полгода, беговые лыжи до сих пор недооцененный вид спорта, говорит директор школы Сергей Панченко. А между тем этот спорт доступен, безопасен, помогает укрепить и мышцы, и иммунитет. Amic.ru узнал, зачем летом вставать на лыжи и сколько времени нужно, чтобы научиться на них бегать.

"Работаем над здоровьем"

Сергей Панченко всю сознательную жизнь посвятил лыжам, получил образование преподавателя, всегда хотел тренировать детей. Однажды он решил создать школу беговых лыж.

Идея многим казалась сомнительной: живем в Сибири, практически каждый умеет ходить на лыжах, кому нужна такая школа? Однако воспитанников набрали легко: в основном это дети, но есть и взрослые. Сейчас в школе две группы: в старшей – 20 детей в возрасте 10–12 лет, а в младшей – 15 ребят от 5 до 9 лет.

Тренер рассказывает, что чаще всего родители отдают детей на лыжи "для укрепления здоровья" и по рекомендациям врачей. И лыжи, можно сказать, практически волшебное средство.

«Большей частью тренировки проходят на свежем воздухе. Только в непогоду – в зале. Они развивают разные мышечные группы, весь организм. Это координация, баланс, гибкость, кардионагрузка, развитие выносливости, улучшение психологического состояния. То есть дети благодаря таким занятиям развиваются всесторонне», – рассказывает Сергей Панченко.

К тому же лыжами можно заниматься круглый год: летом тренировки проводят на роликах и лыжероллерах. Велосипед – тоже отличный тренажер для укрепления мышц. Полезен и обычный бег, который улучшает выносливость.

Поэтому, позанимавшись летом, зимой можно уже смело и ловко мчаться по лыжне.

Дети, которые занимаются лыжами / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

"Один из самых безопасных видов спорта"

По словам Сергея Панченко, есть три главные причины встать на лыжи:

первая: лыжи – "один из самых безопасных видов спорта". Зимой при падениях от травм спасает мягкий снег, а летом при катании на роликах или лыжероллерах используется защита (шлем, наколенники и налокотники);

вторая: лыжи – доступный спорт. Для занятий нужна только теплая и комфортная одежда. А лыжи, палки и ботинки можно брать напрокат (как и ролики с лыжероллерами). Если увлечение всерьез и надолго – можно купить свой инвентарь;

третья: лыжи – это свежий воздух, крепкие мышцы, выносливость и воспитание характера. Полезно и детям, и родителям.

Сергей Панченко/ Фото: предоставлено Сергеем Панченко

С какого возраста можно заниматься лыжами?

Сергей Панченко отмечает, что к серьезным тренировкам на лыжах лучше готовы дети в возрасте 10 лет. Но уже с 5-6 лет у ребенка можно начинать прививать любовь к лыжам.

«Для начала взрослым лучше вместе со своими малышами просто походить на лыжах. С маленькими учениками тренировки проходят в игровом формате, большой нагрузки им лучше не давать, главная задача – научить детей уверенно стоять и ходить на лыжах», – отметил он.

А вот предельного возраста для занятий лыжами нет – главное, чтобы было желание, подчеркнул Сергей Панченко.

Дети-лыжники / Фото: amic.ru

Сколько времени учиться?

Срок обучения у каждого свой. Зависит от того, какая у человека координация и насколько развита мышечная система. Самое главное, чтобы присутствовали интерес и дисциплина, – только в таком случае лыжник будет прогрессировать.

«Все индивидуально. Кто-то за три занятия на лыжах пошел, кому-то нужно шесть-десять занятий. За зиму можно хорошо научиться кататься на лыжах, а дальше идет физическое развитие, улучшение выносливости, силовых показателей, техники, где много деталей, мелких движений и установок. Все это корректируется, лыжник совершенствуется. Главное, не сдаваться, когда не получается. Так что лыжи – это еще и воспитание упорства», – пояснил Сергей Панченко.

По словам тренера, мотивировать юных лыжников помогают соревнования. Да, их все еще немного, однако число стартов среди любителей только растет.

