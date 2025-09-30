Слухи о ДТП с дочерью Цапка под Таганрогом оказались ложными
В результате аварии никто не пострадал, в отношении водителя составлен административный материал
30 сентября 2025, 22:01, ИА Амител
Информация о том, что в ДТП под Таганрогом участвовала дочь криминального авторитета Сергея Цапка, не соответствует действительности. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, распространяемые в соцсетях сведения являются "чистой воды домыслами".
Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения, что 28 сентября в селе Николаевка автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась Анастасия Цапок в состоянии наркотического опьянения, протаранил дом. Также утверждалось, что в салоне находился сын местного прокурора.
Официальный представитель правоохранительных органов пояснил:
«Фамилия там явно не Цапок. Может, она и родственница, но у виновницы ДТП двойная фамилия, достаточно экзотическая. Что касается сына прокурора, то, по нашим данным, человека с такой фамилией нет в правоохранительной системе».
По данным Госавтоинспекции Ростовской области, ДТП произошло 27 сентября в селе Николаевка, когда водитель Mercedes не справилась с управлением и совершила наезд на домовладение. В результате аварии никто не пострадал, в отношении водителя составлен административный материал.
22:23:43 30-09-2025
Мгновенно переобулись((((
22:27:20 30-09-2025
ну круто
22:54:48 30-09-2025
Все таки замять получилось.
07:21:02 01-10-2025
Ну, что и следовало ожидать. Надумала. Совсем не удивили.
09:11:26 01-10-2025
После ареста папашки дочура моментально отказалась от его фамилии и взяла девичью фамилию мамашки Анжелы - Феререр. Так что, в аварии участвовала именно пьяная доча Цапка на Мерсе за 20 млн. и сынок прокурора Таганрога.
09:11:58 01-10-2025
лично я верю и доверяю, в данном случае именно слухам - это моя личная позиция, ни к чему не призывающая
09:46:52 01-10-2025
Ихние данные совсем другое показывают.