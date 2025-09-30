Слухи о ДТП с дочерью Цапка под Таганрогом оказались ложными

В результате аварии никто не пострадал, в отношении водителя составлен административный материал

30 сентября 2025, 22:01, ИА Амител

Место ДТП / Фото: Telegram-канал Mash

Информация о том, что в ДТП под Таганрогом участвовала дочь криминального авторитета Сергея Цапка, не соответствует действительности. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, распространяемые в соцсетях сведения являются "чистой воды домыслами".

Ранее в Telegram-каналах и соцсетях появились сообщения, что 28 сентября в селе Николаевка автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась Анастасия Цапок в состоянии наркотического опьянения, протаранил дом. Также утверждалось, что в салоне находился сын местного прокурора.

Официальный представитель правоохранительных органов пояснил:

«Фамилия там явно не Цапок. Может, она и родственница, но у виновницы ДТП двойная фамилия, достаточно экзотическая. Что касается сына прокурора, то, по нашим данным, человека с такой фамилией нет в правоохранительной системе».

По данным Госавтоинспекции Ростовской области, ДТП произошло 27 сентября в селе Николаевка, когда водитель Mercedes не справилась с управлением и совершила наезд на домовладение. В результате аварии никто не пострадал, в отношении водителя составлен административный материал.