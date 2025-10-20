СМИ: От актера Семена Трескунова, ставшего иноагентом, отказались родственники

По данным журналистов, семья не собирается платить за него долги

20 октября 2025, 13:49, ИА Амител

Семен Трескунов / Фото: соцсети Трескунова

Родственники актера Семена Трескунова*, покинувшего Россию, дистанцировались от него, об этом сообщил Telegram-канал Mash. Сообщается, что семья заявила об отказе выплачивать его задолженности и поддерживать с ним какие-либо отношения.

По информации издания, общий долг Трескунова* составляет около 200 тысяч рублей, включая 70 тысяч рублей за неоплаченные коммунальные услуги и 90 тысяч рублей штрафа за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Актер, известный по ролям в сериалах "Ивановы-Ивановы", "Мамы" и "Светофор", уехал из России в 2022 году. Первоначально он обосновался в Израиле, но после обострения палестино-израильского конфликта перебрался в Испанию.

За неуплату штрафов Трескунову* может быть предъявлено уголовное обвинение в соответствии с законом об иноагентах. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Актер был включен в список иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он критиковал специальную военную операцию на Украине и распространял недостоверные сведения о действиях и политике российских властей.

*Включен Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России