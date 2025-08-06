НОВОСТИПолитика

СМИ: спецпосланник президента США Уиткофф прилетит в Москву 6 августа

Представитель Дональда Трампа встретится с российским руководством

06 августа 2025, 08:18, ИА Амител

Стив Уиткофф / Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС
Стив Уиткофф / Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 6 августа прилетит в Россию, чтобы встретиться с руководством страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством», – сказано в публикации.

При этом источник агентства France-Presse не подтвердил информацию о том, что во встречах будет участвовать президент РФ Владимир Путин.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку Уиткоффа в Россию, но комментировать детали отказалась. С ее слов, Госдеп не знает, какое решение по итогам этого визита примет Дональд Трамп. Дипломат утверждает, что глава Белого дома недоволен президентом Путиным, однако продолжает верить в дипломатическое решение украинского конфликта.

Отметим, что этот визит спецпосланника Трампа в Россию будет пятым с начала 2025 года. В последние два раза – 11 и 25 апреля – он встречался с Владимиром Путиным.

Стивен Уиткофф и Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин провел встречу с Уиткоффом

Стороны обсуждали вопросы урегулирования украинского конфликта
США Россия Политика Мир

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:26:57 06-08-2025

Пусть окорочка (ножки Буша) привезёт

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:10:17 06-08-2025

Гость (08:26:57 06-08-2025) Пусть окорочка (ножки Буша) привезёт... А вам лишь бы нажраться на халяву.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:19:49 06-08-2025

Гость (08:26:57 06-08-2025) Пусть окорочка (ножки Буша) привезёт... с такими ценами на нефть может и такой расклад случиться

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:32 06-08-2025

О, сегодня. А послезавтра все закончится. А Байден так не мог

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
1

11:43:07 06-08-2025

Гость (09:33:32 06-08-2025) О, сегодня. А послезавтра все закончится. А Байден так не мо... Сдаваться прилетел. Два дня до Победы.
Там вообще жёсткий ультиматум был, пиндосы так и сказали "если до восьмого не прекратите бомбить нацистов, тогда мы сдадимся".

  -1 Нравится
Ответить
