СМИ: спецпосланник президента США Уиткофф прилетит в Москву 6 августа

Представитель Дональда Трампа встретится с российским руководством

06 августа 2025, 08:18, ИА Амител

Стив Уиткофф / Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 6 августа прилетит в Россию, чтобы встретиться с руководством страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством», – сказано в публикации.

При этом источник агентства France-Presse не подтвердил информацию о том, что во встречах будет участвовать президент РФ Владимир Путин.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку Уиткоффа в Россию, но комментировать детали отказалась. С ее слов, Госдеп не знает, какое решение по итогам этого визита примет Дональд Трамп. Дипломат утверждает, что глава Белого дома недоволен президентом Путиным, однако продолжает верить в дипломатическое решение украинского конфликта.

Отметим, что этот визит спецпосланника Трампа в Россию будет пятым с начала 2025 года. В последние два раза – 11 и 25 апреля – он встречался с Владимиром Путиным.