СМИ: спецпосланник президента США Уиткофф прилетит в Москву 6 августа
Представитель Дональда Трампа встретится с российским руководством
06 августа 2025, 08:18, ИА Амител
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 6 августа прилетит в Россию, чтобы встретиться с руководством страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
«Специальный посланник США Стив Уиткофф прибудет в Москву в среду для встречи с российским руководством», – сказано в публикации.
При этом источник агентства France-Presse не подтвердил информацию о том, что во встречах будет участвовать президент РФ Владимир Путин.
Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс подтвердила поездку Уиткоффа в Россию, но комментировать детали отказалась. С ее слов, Госдеп не знает, какое решение по итогам этого визита примет Дональд Трамп. Дипломат утверждает, что глава Белого дома недоволен президентом Путиным, однако продолжает верить в дипломатическое решение украинского конфликта.
Отметим, что этот визит спецпосланника Трампа в Россию будет пятым с начала 2025 года. В последние два раза – 11 и 25 апреля – он встречался с Владимиром Путиным.
08:26:57 06-08-2025
Пусть окорочка (ножки Буша) привезёт
09:10:17 06-08-2025
Гость (08:26:57 06-08-2025) Пусть окорочка (ножки Буша) привезёт... А вам лишь бы нажраться на халяву.
09:19:49 06-08-2025
Гость (08:26:57 06-08-2025) Пусть окорочка (ножки Буша) привезёт... с такими ценами на нефть может и такой расклад случиться
09:33:32 06-08-2025
О, сегодня. А послезавтра все закончится. А Байден так не мог
11:43:07 06-08-2025
Гость (09:33:32 06-08-2025) О, сегодня. А послезавтра все закончится. А Байден так не мо... Сдаваться прилетел. Два дня до Победы.
Там вообще жёсткий ультиматум был, пиндосы так и сказали "если до восьмого не прекратите бомбить нацистов, тогда мы сдадимся".