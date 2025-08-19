НОВОСТИПолитика

СМИ: Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии

Об этом рассказал источник в Белом доме

19 августа 2025, 14:35, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Президенты РФ и Украины – Владимир Путин и Владимир Зеленский – могут провести саммит в Венгрии. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Reuters и неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

Ранее Дональд Трамп позвонил российскому президенту сразу после переговоров с главой Украины и европейскими лидерами в Вашингтоне. С его слов, он готовит встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского, после которой состоится трехсторонний саммит. По данным источника Reuters в европейской делегации, Трамп рассказал главам Евросоюза, что такую последовательность предложил сам Путин. Однако официальных комментариев от Кремля по этому поводу пока не поступало.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что подходящим местом для проведения российско-украинского саммита станет Женева. Он заявил об этом в интервью телеканалу TF1. При этом возможность проведения встречи в Париже, "как в 2019 году", он отверг, сославшись на "совершенно иную" ситуацию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Путин готов к встрече с Владимиром Зеленским, и сообщил об этом главе Белого дома.

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

СМИ: Путин заявил Трампу, что готов встретиться с Зеленским

Со слов главы Белого дома, подготовка к российско-украинскому саммиту уже идет
Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:52:14 19-08-2025

Лучше в Крыму.........
Будет символично.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:27 19-08-2025

Гость (14:52:14 19-08-2025) Лучше в Крыму.........Будет символично.... Да, на набережной Ялты, где бандеровцы обещали каву пить. Будет возможность.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:39 19-08-2025

На даче в Онгудае пусть встречаются. Самое место.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:48:23 19-08-2025

Гость (15:06:39 19-08-2025) На даче в Онгудае пусть встречаются. Самое место. ... Тоже вариант

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:30 19-08-2025

Венгрия не маленькая - могут и не встретиться

  5 Нравится
Ответить
