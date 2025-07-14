Социалисты назвали индексацию тарифов ЖКХ воровством и поощрением коррупции

В партии уверены, что в некоторых регионах плата будет даже выше установленной

14 июля 2025, 16:30, ИА Амител

Счет за ЖКУ. Коммуналка / Фото: amic.ru

Партия "Справедливая Россия – За правду" резко осудила повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Социалисты заявили, что власти лишь прикрываются заявлениями, что рост совокупного платежа граждан происходит из-за инфляции и удорожания газоснабжения и электроэнергетики.

По мнению социалистов, утвержденная индексация в 11,9% значительно превышает заложенный в бюджете уровень инфляции в 7,6%. Реальные расчеты экспертов Института проблем естественных монополий показывают рост тарифов до 13,4%, а в некоторых регионах и выше 20%. Кроме того, у муниципалитетов есть лазейки, чтобы задирать тарифы сверх "предельных", заявил глава партии, депутат Госдумы Сергей Миронов.

"Что же касается влияния на стоимость "коммуналки" цен на газ и электроэнергию, тут все очевидно, только ведь их не марсиане устанавливают, а те же чиновники, значит, опять все вопросы к ним", – отметил политик.

И напомнил о необходимости перерасчета стоимости ЖКХ из-за низкого качества услуг.

Лидер алтайских социалистов и депутат Госдумы Александр Терентьев также считает, что повышение тарифов не сопровождается улучшением состояния коммунальной инфраструктуры.

"Ежемесячно россияне тратят на коммунальные услуги большие средства. Но, как показывает практика, на обновление сетей они не идут. Граждане продолжают регулярно жаловаться на изношенные коммуникации, разрушающиеся фасады, затянувшийся капитальный ремонт и прочие проблемы в домах. Если ситуация не меняется, значит, повышение неоправданно", – уверен депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

"Справедливая Россия – За правду" призывает провести аудит и национализировать отрасль для наведения порядка.