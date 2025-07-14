Социалисты назвали индексацию тарифов ЖКХ воровством и поощрением коррупции
В партии уверены, что в некоторых регионах плата будет даже выше установленной
14 июля 2025, 16:30, ИА Амител
Партия "Справедливая Россия – За правду" резко осудила повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. Социалисты заявили, что власти лишь прикрываются заявлениями, что рост совокупного платежа граждан происходит из-за инфляции и удорожания газоснабжения и электроэнергетики.
По мнению социалистов, утвержденная индексация в 11,9% значительно превышает заложенный в бюджете уровень инфляции в 7,6%. Реальные расчеты экспертов Института проблем естественных монополий показывают рост тарифов до 13,4%, а в некоторых регионах и выше 20%. Кроме того, у муниципалитетов есть лазейки, чтобы задирать тарифы сверх "предельных", заявил глава партии, депутат Госдумы Сергей Миронов.
"Что же касается влияния на стоимость "коммуналки" цен на газ и электроэнергию, тут все очевидно, только ведь их не марсиане устанавливают, а те же чиновники, значит, опять все вопросы к ним", – отметил политик.
И напомнил о необходимости перерасчета стоимости ЖКХ из-за низкого качества услуг.
Лидер алтайских социалистов и депутат Госдумы Александр Терентьев также считает, что повышение тарифов не сопровождается улучшением состояния коммунальной инфраструктуры.
"Ежемесячно россияне тратят на коммунальные услуги большие средства. Но, как показывает практика, на обновление сетей они не идут. Граждане продолжают регулярно жаловаться на изношенные коммуникации, разрушающиеся фасады, затянувшийся капитальный ремонт и прочие проблемы в домах. Если ситуация не меняется, значит, повышение неоправданно", – уверен депутат Госдумы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.
"Справедливая Россия – За правду" призывает провести аудит и национализировать отрасль для наведения порядка.
Опять пустое бла-бла-бла
Я тоже не согласен, хоть и не социалист.
Много стало в СМИ социалистов.
Что конкретно предлагаете? Кроме оповещения в СМИ.
Ну считает Терентьев и что дальше то? Отменят повышение?
Очередная депутатская болтология.
Гость (16:44:31 14-07-2025) Ну считает Терентьев и что дальше то? Отменят повышение?
Друзья живут в Казахстане, у них кв.плата меньше в 2 раза. Вот и все величие как говориться
Гость (16:45:22 14-07-2025) Друзья живут в Казахстане, у них кв.плата меньше в 2 раза. В... это значит у нас получка в среднем в 10 раз большее.
Musik (16:52:41 14-07-2025) это значит у нас получка в среднем в 10 раз большее....
Да вы сказочный.
Musik (16:52:41 14-07-2025) это значит у нас получка в среднем в 10 раз большее.... А еще напишу вам к вашему сведению многие пенсионеры , которые переезжают на жительство в РФ , гражданство оставляют казахстанское , потому что их пенсии в 2 раза выше российских пенсий. Это тоже зависит от того , что ваша получка в 10 раз выше ?
Гость (16:45:22 14-07-2025) Друзья живут в Казахстане, у них кв.плата меньше в 2 раза. В... врешь как дышишь. Родители живут в Алма-Ате:
Регион Цена (₸/1000 м³)
Алматы и Алматинская обл. 76 686
Дели даже на 7 и то получится порядка 11 000 р
Барнаул
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) руб.коп/1000 куб.м 9 129,98
Электроэнергия Барнаул
с 1 июля 6, 26 р
Алма-Ата
цена – 38,66 тенге/кВтч без учета НДС (сейчас – 27,59 тенге без НДС).
даже разделив на 7 5,5р.
никаких отличий в два раза нету.
За тепло не скажу - живут в своем доме
Гость (16:45:22 14-07-2025) Друзья живут в Казахстане, у них кв.плата меньше в 2 раза. В... В Казахстане и бензин российский в 1.5 раза дешевле на заправках Газпрома. Посмотрел в приложении газпром заправки. Аи95 - около 40р. в переводе с тенге, у нас около 60р.
Гость (18:33:18 14-07-2025) В Казахстане и бензин российский в 1.5 раза дешевле на запра... в кз нет российского бензина, от слова совсем.. выдыхай
Президент РФ наложил вето на закон о повышении тарифов жкх в 2025г.
Все расходимся.
Тарифы действительно завышены. И за отопление в тёплую погоду, берут как за мороз.
Хапуг-то плебс не сам ли избирает? -
Так на себя пусть олух и пеняет...
Если же 'липу' чувствует народ,
Пусть самозванцев за грудки берёт!
Гость (17:47:09 14-07-2025) А еще напишу вам к вашему сведению многие пенсионеры , котор... надо пробовать мешки ворочать
Совершенно дикие тарифы. Так ещё в домах ,где нет счетчиков тепла, а УК по разным причинам отказывается их устанавливать, мы и летом платим такую же цену за отсутствие тепла, как и зимой за тепло.Т.е. платим за несуществующую услугу, интересно, в какой ведущей капстране мира ещё есть такое положение -плата за несуществующую услугу.. Насколько мне помнится, при "проКЛЯТОМ" ЛИБЕРАСТАМИ ссср, ЛЕТОМ ЗА ТЕПЛО И не платили. Ну даже если бы и платили, то это было настолько мало и не заметно, что никто и слова против не говорил.
Горожанин. (07:18:20 15-07-2025) Совершенно дикие тарифы. Так ещё в домах ,где нет счетчиков ... и сейчас никто не платит, не впи!