Социальные пенсии предложили увеличить в два раза

14 октября 2025, 21:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фракция "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий. Инициатива предполагает изменение закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", сообщает ТАСС.

Согласно предложению, размеры социальных пенсий будут увеличены следующим образом:

для мужчин от 70 лет, женщин от 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного родителя, – с 5034 до 10 068 рублей;

для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов – с 12 082 до 24 164 рублей;

для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и детей-сирот – с 10 068 до 20 137 рублей;

для инвалидов III группы – с 4279 до 8558 рублей.

Сергей Миронов подчеркнул, что инициатива направлена в том числе на поддержку участников СВО:

«Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам специальной военной операции».

Законопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии Государственной Думы.