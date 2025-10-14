Социальные пенсии предложили увеличить в два раза
Инициатива направлена в том числе на поддержку участников СВО
14 октября 2025, 21:00, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий. Инициатива предполагает изменение закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", сообщает ТАСС.
Согласно предложению, размеры социальных пенсий будут увеличены следующим образом:
-
для мужчин от 70 лет, женщин от 65 лет, инвалидов II группы и детей, потерявших одного родителя, – с 5034 до 10 068 рублей;
-
для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов – с 12 082 до 24 164 рублей;
-
для инвалидов I группы, инвалидов с детства II группы и детей-сирот – с 10 068 до 20 137 рублей;
-
для инвалидов III группы – с 4279 до 8558 рублей.
Сергей Миронов подчеркнул, что инициатива направлена в том числе на поддержку участников СВО:
«Повышение социальной пенсии укрепит правовую и финансовую основу для дальнейшего увеличения специальных выплат ветеранам и участникам специальной военной операции».
Законопроект будет рассмотрен в ходе осенней сессии Государственной Думы.
21:09:46 14-10-2025
За счёт зарплат депутатов? Тогда можно
22:05:39 14-10-2025
тогда пенсия обычного пенсионера по старости станет меньше социальной. Тогда уж нужно увеличивать пенсии всем в 2 раза
19:13:47 15-10-2025
Совсем обалдели, нормальных пенсионеров уж совсем унизили, у кого не стажа не баллов пенсия будет больше чем у пенсионера со стажем
01:13:44 16-10-2025
Пенсионеры с большим стажем должны получать достойную пенсию!!! А то устроили уравниловку, с теми кто не работал никогда.