В Госдуме назвали условия для единовременной выплаты пенсионерам до 440 тысяч рублей

05 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пенсионеры смогут получить единовременную выплату накопительной части пенсии в 2026 году, если размер их накоплений не превышает 440 тысяч рублей. Об этом издательству ТАСС сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Кто имеет право на выплату:

• женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет;

• размер накопительной пенсии должен составлять менее 10% от прожиточного минимума пенсионера;

• при накоплениях свыше 440 тыс. рублей выплата будет производиться пожизненно.

На 2026 год прожиточный минимум пенсионера составит 16,2 тыс. рублей. С учетом ожидаемого периода выплат в 270 месяцев максимальная сумма для единовременного получения рассчитывается так: 10% от прожиточного минимума × 270 месяцев ≈ 439 тыс. рублей.

По оценкам Социального фонда России, более 700 тысяч граждан смогут воспользоваться этим правом в 2026 году. Средний размер выплаты составит около 61 тысячи рублей, однако точная сумма зависит от индивидуальных пенсионных накоплений каждого гражданина.