В Госдуме назвали условия для единовременной выплаты пенсионерам до 440 тысяч рублей
05 октября 2025, 20:30, ИА Амител
Пенсионеры смогут получить единовременную выплату накопительной части пенсии в 2026 году, если размер их накоплений не превышает 440 тысяч рублей. Об этом издательству ТАСС сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.
Кто имеет право на выплату:
• женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет;
• размер накопительной пенсии должен составлять менее 10% от прожиточного минимума пенсионера;
• при накоплениях свыше 440 тыс. рублей выплата будет производиться пожизненно.
На 2026 год прожиточный минимум пенсионера составит 16,2 тыс. рублей. С учетом ожидаемого периода выплат в 270 месяцев максимальная сумма для единовременного получения рассчитывается так: 10% от прожиточного минимума × 270 месяцев ≈ 439 тыс. рублей.
По оценкам Социального фонда России, более 700 тысяч граждан смогут воспользоваться этим правом в 2026 году. Средний размер выплаты составит около 61 тысячи рублей, однако точная сумма зависит от индивидуальных пенсионных накоплений каждого гражданина.
20:39:08 05-10-2025
- "По оценкам Социального фонда России, более 700 тысяч граждан смогут воспользоваться этим правом в 2026 году" ----- Заговаривают зубы, впереди пучина кризиса - не верю и точка.
21:05:29 05-10-2025
Депутаты предлагали каждый месяц компенсировать пенсию это верно один раз в год повысят а потом каждый месяц инфляция. Да о чем говорить пенсионеры как то выживают ( не все правда) .И круго одно бла бла а реальной помощи нет.
21:54:30 05-10-2025
Ничего не понятно, но очень интересно.
21:54:59 05-10-2025
где мне жить если зарплата реальная уже по 85 тысяч может быть за 3 часа работы в день.
рядом 15 безработных.
22:40:55 05-10-2025
Это где ж депутаты видели пенсионеров с периодом получения пенсии 270 мес?
07:00:07 06-10-2025
124 (22:40:55 05-10-2025) Это где ж депутаты видели пенсионеров с периодом получения п... Столько пенсионеры в основном не живут, так что плакали денежки.
11:21:10 06-10-2025
Даже я читаю и ничего не понятно, не говоря уже о пенсионерах
21:42:25 06-10-2025
Это нога у кого надо нога...