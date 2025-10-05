НОВОСТИОбщество

В Госдуме назвали условия для единовременной выплаты пенсионерам до 440 тысяч рублей

05 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Пенсионеры смогут получить единовременную выплату накопительной части пенсии в 2026 году, если размер их накоплений не превышает 440 тысяч рублей. Об этом издательству ТАСС сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Кто имеет право на выплату:

• женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет;

• размер накопительной пенсии должен составлять менее 10% от прожиточного минимума пенсионера;

• при накоплениях свыше 440 тыс. рублей выплата будет производиться пожизненно.

На 2026 год прожиточный минимум пенсионера составит 16,2 тыс. рублей. С учетом ожидаемого периода выплат в 270 месяцев максимальная сумма для единовременного получения рассчитывается так: 10% от прожиточного минимума × 270 месяцев ≈ 439 тыс. рублей.

По оценкам Социального фонда России, более 700 тысяч граждан смогут воспользоваться этим правом в 2026 году. Средний размер выплаты составит около 61 тысячи рублей, однако точная сумма зависит от индивидуальных пенсионных накоплений каждого гражданина.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

20:39:08 05-10-2025

- "По оценкам Социального фонда России, более 700 тысяч граждан смогут воспользоваться этим правом в 2026 году" ----- Заговаривают зубы, впереди пучина кризиса - не верю и точка.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:29 05-10-2025

Депутаты предлагали каждый месяц компенсировать пенсию это верно один раз в год повысят а потом каждый месяц инфляция. Да о чем говорить пенсионеры как то выживают ( не все правда) .И круго одно бла бла а реальной помощи нет.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:54:30 05-10-2025

Ничего не понятно, но очень интересно.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
антонио

21:54:59 05-10-2025

где мне жить если зарплата реальная уже по 85 тысяч может быть за 3 часа работы в день.
рядом 15 безработных.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
124

22:40:55 05-10-2025

Это где ж депутаты видели пенсионеров с периодом получения пенсии 270 мес?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:00:07 06-10-2025

124 (22:40:55 05-10-2025) Это где ж депутаты видели пенсионеров с периодом получения п... Столько пенсионеры в основном не живут, так что плакали денежки.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:10 06-10-2025

Даже я читаю и ничего не понятно, не говоря уже о пенсионерах

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

21:42:25 06-10-2025

Это нога у кого надо нога...

  0 Нравится
Ответить
