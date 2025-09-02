Виктория Боня: альпинистка Наговицина, застрявшая на пике Победы, мертва

Телеведущая запустила дрон — он не обнаружил признаков жизни в палатке

02 сентября 2025, 21:40, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: Telegram-канал Виктории Бони

Альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы, умерла. Об этом в своем Telegram-канале заявила телеведущая Виктория Боня.

«Спасать некого. Теперь мы точно можем сказать, что Наталья упокоилась с миром. Мощь, дух, сила – три слова, которые приходят мне с мыслями о Наталье», – заявила телеведущая.

Боня также рассказала, что говорила с сыном Наговициной. По словам молодого человека, его мать считала честью для альпиниста навсегда остаться в горах. Телеведущая также поблагодарила Министерство обороны Киргизии за возможность запустить вертолет до базового лагеря на высоте 4,5 тысячи метров, откуда удалось поднять в воздух дрон.

Напомним, 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. Она сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. Однако в МЧС Киргизии Наговицину признали пропавшей без вести: никто не может констатировать ее жизнь или смерть.