Виктория Боня: альпинистка Наговицина, застрявшая на пике Победы, мертва
Телеведущая запустила дрон — он не обнаружил признаков жизни в палатке
02 сентября 2025, 21:40, ИА Амител
Альпинистка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы, умерла. Об этом в своем Telegram-канале заявила телеведущая Виктория Боня.
«Спасать некого. Теперь мы точно можем сказать, что Наталья упокоилась с миром. Мощь, дух, сила – три слова, которые приходят мне с мыслями о Наталье», – заявила телеведущая.
Боня также рассказала, что говорила с сыном Наговициной. По словам молодого человека, его мать считала честью для альпиниста навсегда остаться в горах. Телеведущая также поблагодарила Министерство обороны Киргизии за возможность запустить вертолет до базового лагеря на высоте 4,5 тысячи метров, откуда удалось поднять в воздух дрон.
Напомним, 47-летняя альпинистка Наговицина поднялась на пик Победы, чтобы установить там мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб при восхождении на пик Хан-Тенгри в 2021 году. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. Она сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи. Однако в МЧС Киргизии Наговицину признали пропавшей без вести: никто не может констатировать ее жизнь или смерть.
21:55:47 02-09-2025
А вдруг она в палатке затихарилась?
Вот я почему-то надеюсь...
10:20:40 03-09-2025
Musik (21:55:47 02-09-2025) А вдруг она в палатке затихарилась? Вот я почему-то наде... Хотелось бы надеяться, но уж больно суровые условия выживания. Всё время минусовая температура . Но если чудо свершится,яы буду очень рад!.
22:23:04 02-09-2025
Ну вот и боня точку поставила, успокаиваемся.
22:45:00 02-09-2025
Боня, спасибо тебе большое!
02:42:00 03-09-2025
Упёрто бездействовали "спасатели" и вот, естественно, дождались кончины бедняги: теперь, действительно, и спасать-то уже некого стало...
02:44:41 03-09-2025
"Она кого-то всё ждала,
Не дождалась и умерла..."
06:58:05 03-09-2025
Никто и не сомневался. Ну а бонита пропиарилась на ровном месте. Может даже и не летали. Тогда фу.
07:23:29 03-09-2025
Дождались пока упокоится.
10:03:38 03-09-2025
Абсолютно бессмысленная крайне мучительная смерть за свои же деньги.
11:08:22 03-09-2025
Гость (10:03:38 03-09-2025) Абсолютно бессмысленная крайне мучительная смерть за свои же... Ну, вам с дивана виднее