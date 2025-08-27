По данным ведомства, официально констатировать ее жизнь или смерть не может никто

27 августа 2025, 14:25, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: социальные сети

В МЧС Киргизии признали без вести пропавшей российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы из-за сломанной ноги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова.

«Да, она [Наговицина] признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», – рассказал он информационному агентству.

В МВД Киргизии также уточнили, что против турфирмы "Ак-Сай трэвел", организовавшей восхождение альпинистки на пик Победы, будет возбуждено уголовное дело. В самой же компании принесли соболезнования родным спортсменки.

25 августа начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков рассказал ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили искать Наговицину. С его слов, шансов на выживание россиянки практически нет, но погибшей ее объявить не могут. В тот же день сотрудники МЧС не смогли направить к альпинистке дрон из-за плохой погоды.

Напомним, Наталья сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи.