МЧС Киргизии признало российскую альпинистку Наговицину пропавшей без вести
По данным ведомства, официально констатировать ее жизнь или смерть не может никто
27 августа 2025, 14:25, ИА Амител
В МЧС Киргизии признали без вести пропавшей российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы из-за сломанной ноги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Адиля Чарыгова.
«Да, она [Наговицина] признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может», – рассказал он информационному агентству.
В МВД Киргизии также уточнили, что против турфирмы "Ак-Сай трэвел", организовавшей восхождение альпинистки на пик Победы, будет возбуждено уголовное дело. В самой же компании принесли соболезнования родным спортсменки.
25 августа начальник базового лагеря "Южный Иныльчек" Дмитрий Греков рассказал ТАСС, что спасатели в Киргизии прекратили искать Наговицину. С его слов, шансов на выживание россиянки практически нет, но погибшей ее объявить не могут. В тот же день сотрудники МЧС не смогли направить к альпинистке дрон из-за плохой погоды.
Напомним, Наталья сломала ногу и не смогла самостоятельно эвакуироваться с высоты более семи тысяч метров. Ранее в МЧС оценивали шансы альпинистки на выживание как минимальные. Несмотря на это, сын Наговициной настаивает на том, что его мать может быть еще жива, и продолжает добиваться помощи.
14:32:56 27-08-2025
Никуда она без вести не пропала, лежит в одном известном всем месте, на горе, под камушком. Там же лежит погибший десятью годами ранее альпинист Михаил Ишутин. Формально они там вдвоём лежат рядом.
14:46:49 27-08-2025
Гость (14:32:56 27-08-2025) Никуда она без вести не пропала, лежит в одном известном все... да, неграмотно применили юридический термин
15:35:13 27-08-2025
Гость (14:46:49 27-08-2025) да, неграмотно применили юридический термин... Применили как раз юридический термин, человек в таком случае действительно является пропавшим без вести. Для обычного обывателя термин в этой ситуации действительно звучит странно, мол, как она может быть пропавшей без вести, если мы знаем, где она, но статус у нее именно такой
14:34:06 27-08-2025
Даже я знаю, что пропавший без вести - это тот, о местонахождении которого неизвестно.
14:38:44 27-08-2025
А как же указание Бастрыкина?
14:52:15 27-08-2025
Гость (14:38:44 27-08-2025) А как же указание Бастрыкина? ... Киргизы спрашивают: "а кто это?"
14:56:48 27-08-2025
Гость (14:38:44 27-08-2025) А как же указание Бастрыкина? ... Вот пусть указующий и лезет не в сезон на гору, спасть несчастную. В жругой рах подумает как указания давать.
15:18:54 27-08-2025
кот шрёдингера
15:30:53 27-08-2025
В 1934 Челюскинцев спасала вся Страна. Людей вывезли самолетами. Сейчас бы сказали плохая погода, дорого, нет взлетной полосы, далеко от ближайшего поселения.
15:53:13 27-08-2025
Гость (15:30:53 27-08-2025) В 1934 Челюскинцев спасала вся Страна. Людей вывезли самоле... А ты не сравнивай челюскинцев с альпинисткой.
У первых стояла конкретная задача, которую поставило государство: пройти Северный морской путь за одну навигацию, дорога была нужна для снабжения Дальнего Востока и Сибири всеми необходимыми товарами. И при наступлении ЧП государство их и спасло.
У твоей альпинистки какая задача была и кем была поставлена? Развлечь себя за деньги? Потешить лёгкие разряженным морозным воздухом? Хапнуть адреналина на высоте? Так эти задачи она сама сполна выполнила.
16:30:44 27-08-2025
Гость (15:53:13 27-08-2025) А ты не сравнивай челюскинцев с альпинисткой.У первых ст... Альпинизм это как спорт только более сложный. Давайте осудим всех спортсменов. Уж как только Шубенкова не ругали. А он уже 10 лет самый сильный барьерист страны.
16:23:21 27-08-2025
Гость (15:30:53 27-08-2025) В 1934 Челюскинцев спасала вся Страна. Людей вывезли самоле... вертолеты до сих пор не летают на 7200 м. подняться на такую высоту не в сезон можешь попробовать. будем вас двоих вместе поминать, 1 -го апреля.
16:38:39 27-08-2025
Гость (16:23:21 27-08-2025) вертолеты до сих пор не летают на 7200 м. подняться на такую... А зачем вертолётам летать на 7200м? Таких задач просто нет.
Лежат замёрзшие тела в горах - и пусть лежат. Попёрлись сами - проблемы их.