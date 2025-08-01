В Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели подростка в водоеме
Юноша купался в месте, где делать это категорически запрещено
01 августа 2025, 10:00, ИА Амител
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности после утопления подростка в Шипуновском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент случился накануне в селе Красный Яр на техническом водоеме, где купание категорически запрещено.
«Вечером 31 июля 2025 года в селе Красный Яр Шипуновского района 16-летний подросток, купаясь в искусственном водоеме, скрылся под водой и утонул. Тело несовершеннолетнего в этот же день из воды достали водолазы», — рассказали в ведомстве.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.
29 июля в реке Бия в Бийске утонул 10-летний мальчик. Он купался без присмотра взрослых и при этом не умел плавать. Тело погибшего достали спасатели.
Дело закончится тем, что в селе Красный Яр разрушат дамбу и спустят этот "искусственный водоём". Как уже было с прудами по всей стране после прорыва нескольких старых запруд. Администрации поселений начали решать проблему кардинально: нет пруда - нет головняков с его содержанием.