Физкультурно-оздоровительный комплекс не могут сдать уже много лет из-за уголовных дел

07 августа 2025, 07:00, ИА Амител

ФОК в Барнауле на улице Сиреневой / Фото: amic.ru

Достроить физкультурно-оздоровительный комплекс в Барнауле на улице Сиреневой, 42, планируют до конца 2025 года. В настоящее время он готов на 98%. Сдать важный для города спортивный объект хотели еще в 2022-м. За это время сменилось несколько министров спорта региона, а также завершились уголовные процессы в отношении строителей арены.

Когда достроят ФОК?

В настоящее время идет еще один судебный процесс. Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края еще в 2024 году обратилось в краевой Арбитражный суд с иском против компании "Иносиб", которая занималась строительством физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Сиреневой, 42. Краевое ведомство требует взыскать с "Иносиба" 40,6 миллиона рублей, а также обязать компанию передать документацию. После завершения арбитражного процесса Министерство спорта поймет окончательно, какие работы были исполнены, а какие нет.

По сведению amic.ru, задача властей – открыть ФОК до конца года. Тем более в площадке нуждается БК "Барнаул", который будет там тренироваться. Сезон для клуба начнется уже в октябре, а СК "Победа" практически всегда занята и игроки вынуждены подстраиваться под расписание. Иногда тренировки проходят ранним утром, что не очень нравится тренерскому штабу.

Кроме того, много вопросов о судьбе ФОКа поступает на прямую линию губернатора Алтайского края Виктора Томенко, и 14 августа, видимо, он обязательно прокомментирует ситуацию вокруг объекта.

Как завершилось уголовное дело, связанное с ФОКом?

Их было два. Предприниматель и гендиректор компании "Иносиб" Михаил Жданов выступал концессионером при строительстве ФОКа на улице Сиреневой. В качестве субподрядчика он привлек к работам компании (ООО "Транс Логистик" Куца и Манасяна и ООО "РСО-Стандарт" Якунина). В 2022–2023 годах Жданов попросил субподрядчиков по строительству ФОКа передать ему вознаграждение за продление срока договора. Эти деньги якобы планировалось пустить на увеличение аванса и подписание акта приемки работ. Жданов требовал у коллег 3,5 млн рублей, но в итоге получил 2 млн рублей, утверждало следствие.

Михаил Жданов с обвинениями не согласился и настаивал на своей невиновности. Якобы Якунин, Куц и Манасян специально сделали ответственным именно предпринимателя. В июне 2024 года Центральный районный суд признал Жданова виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК РФ) и назначил ему три с половиной года колонии строгого режима со штрафом 3,5 млн рублей и конфискацией 2 млн рублей.

Кроме того, условные сроки получили другие "строители" объекта. Ивана Куца и Евгения Якунина приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу по 500 тысяч рублей. Артура Манасяна – к трем с половиной годам условно, также он должен заплатить дополнительно штраф в размере 400 тысяч рублей. Все трое с решением судьи были согласны. Их судили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). По версии следствия, бизнесмены занимались благоустройством территории ФОКа. Во время работ они решили сэкономить и закупили более дешевые материалы с худшими техническими характеристиками, чем указано в проектной документации.

Что известно о ФОКе?

ФОК строили по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" в рамках нацпроекта "Демография". Для этого было заключено концессионное соглашение между Минспортом и ООО "Иносиб", гендиректором которого был Михаил Жданов. На стройплощадку в качестве субподрядчиков зашли компании, связанные с барнаульскими бизнесменами Иваном Куцем (ООО "Транс Логистик") и Евгением Якуниным (ООО "РСО-Стандарт"). Бюджет на строительство ФОКа составлял около 170 млн рублей. Сдать объект должны были до конца 2022 года, затем сроки сдвинулись на сентябрь 2023-го.