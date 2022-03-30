Барнаулец Даниил Серохвостов взял золото в спринте на чемпионате России по биатлону

Барнаульский биатлонист Даниил Серохвостов взял золото в спринте на чемпионате России по биатлону. Ближайшего преследователя он обошёл на 42,9 секунды.

Вторым к финишу пришёл Эдуард Латыпов, который в упорной борьбе вырвал серебро у Карима Халили. Обладатель бронзовой медали уступил Серохвостову 49,2 секунды.

Как отмечает «Матч ТВ», перед гонкой Даниил Серохвостов заявил журналистам, что он вышел на пик своей формы.

Также отмечается, что Эдуард Латыпов подошёл к старту после простуды и отравления, что могло сказаться на его подготовке к соревнованиям.