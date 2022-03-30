Даниил Серохвостов поделился эмоциями после победы в спринте на чемпионате России по биатлону
Перед стартом спортсмен пошутил, что он находится на пике формы, однако по ходу гонки он ощутил, что это совсем не шутка
Барнаульский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал победу в спринте на чемпионате России по биатлону. Эмоциями он поделился в эфире «Матч ТВ».
По словам Серохвостова, перед стартом он пошутил о том, что находится на пике формы, однако по ходу гонки ощущение того, что это была шутка, ушло.
«Я плыл сегодня, нельзя сказать, что бежал. Есть ощущение пика формы», — сказал Серохвостов.
Он добавил, что эта медаль стала для него второй в сезоне. А в условиях мощной конкуренции это хороший результат, считает биатлонист.
Напомним, что серебро в спринте взял Эдуард Латыпов, а третью строчку занял Карим Халили.