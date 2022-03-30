Даниил Серохвостов поделился эмоциями после победы в спринте на чемпионате России по биатлону

Барнаульский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал победу в спринте на чемпионате России по биатлону. Эмоциями он поделился в эфире «Матч ТВ».

По словам Серохвостова, перед стартом он пошутил о том, что находится на пике формы, однако по ходу гонки ощущение того, что это была шутка, ушло.

«Я плыл сегодня, нельзя сказать, что бежал. Есть ощущение пика формы», — сказал Серохвостов.

Он добавил, что эта медаль стала для него второй в сезоне. А в условиях мощной конкуренции это хороший результат, считает биатлонист.

Напомним, что серебро в спринте взял Эдуард Латыпов, а третью строчку занял Карим Халили.