«Лёд без кадров бесполезен». Почему на Алтае не развивается фигурное катание и нет своих Валиевых

Фигурное катание в последние годы — один из самых популярных видов спорта в мире. Выступления наших потрясающих фигуристов и их впечатляющие победы из года в год привлекают всё больше новых зрителей, а трансляции Олимпиад и чемпионатов мира по фигурному катанию опережают рейтинги футбольных и хоккейных матчей. Однако в Алтайском крае этот красивый вид спорта не развивается: наши спортсмены практически не выступают на соревнованиях за пределами региона, а последний крупный турнир в Барнауле проходил два года назад. При этом в крае работает сразу две крупные школы, где детей учат акселю, дупелю, двойному тулупу и другим видам прыжков. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с президентом Федерации фигурного катания Алтайского края Евгением Трошиным и узнал, почему в регионе не появляются свои Камилы Валиевы, Алины Загитовы и Евгении Плющенко. Причина, прежде всего, — в отсутствии дешёвого льда и нехватке финансирования. При этом в крае работают сразу две школы по фигурному катанию, которые не могут договориться между собой.

«Фигурное катание — спорт для богатых родителей»

— Фигурное катание в последние годы является едва ли не самым популярным видом спорта в мире. Однако алтайские спортсмены не могут похвастаться громкими победами. Со стороны кажется, что фигурное катание в регионе вообще не развивается. Это так?

— Да, но на это есть объективные причины. Летом 2021 года в Барнауле закрыли единственную муниципальную секцию по фигурному катанию в школе имени Алексея Черепанова. Руководство города объяснило это отсутствием тренерских кадров и нехваткой финансирования. Единственный тренер в этой школе из-за низкой зарплаты уехал в соседний Новосибирск, где руководство области активно вкладывает деньги в детский спорт. У нас же никто из руководства комитета по спорту Барнаула не связался со мной и не попросил найти замену тренеру. Видимо, не очень-то и хотели. Только за два последних года нашей федерации удалось привлечь на работу семь специалистов из других регионов страны. Мы предложили для этих тренеров неплохую по меркам региона зарплату — от 45 до 50 тысяч рублей. Один из специалистов — Сергей Груздев — сейчас работает в Рубцовске в «Гимаев-Арене». Он приехал к нам из Санкт-Петербурга. Каждую неделю к нему на тренировки записываются всё новые и новые дети. Сергей Груздев, как и другие тренеры, перевёз в Алтайский край свою семью. При этом, вы правильно заметили, фигурное катание сегодня в регионе — только физкультура. Практически никто не ездит на соревнования и не хочет становиться профессиональным спортсменом.

— А сколько человек сейчас занимается фигурным катанием в крае?

— Важно понимать, что сейчас в крае работают две школы по фигурному катанию: наша академия, которую открыли в 2019 году на базе нашей федерации, и частная, принадлежащая известному бизнесмену Михаилу Дроздову. Могу говорить только о нашей академии. В ней занимаются около 350 детей, хотя ещё два года назад её посещали только 70 человек. Однако количество не означает качество. В основном к нам приходят дети всего на несколько пробных занятий, а потом бросают тренировки. В Алтайском крае есть всего несколько талантливых ребят, которые потенциально могут вырасти в звёзд: не больше 10-15 человек. В основном развивается фигурное катание в Барнауле и Рубцовске. Своя школа есть в селе Бочкари, но там уже давно не могут найти хорошего тренера. Это беда всей страны. Я изучал опыт Мордовии, где в последние годы построили много ледовых коробок, но обучать детей фигурному катанию на них некому. Можно иметь болид «Формулы 1», но без пилота или механиков он не нужен. Также и в фигурном катании. Лёд без кадров бесполезен. Сейчас в Алтайском крае он находится в частных руках Михаила Дроздова. С одной стороны, это хорошо, а с другой — для нас заметно выросли тарифы на аренду льда. Отсутствует конкуренция и мы вынуждены подстраиваться под рынок.

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— Когда Дворец спорта был закрыт на реконструкцию, то фигуристы жаловались, что в «Карандин-Арене» самое лучшее время отдавали хоккеистам, которые тренировались за деньги. Дети же, занимающиеся фигурным катанием, были вынуждены заниматься в 6-7 утра. Сейчас, когда в Барнауле две арены, ситуация изменилась?

— Ничего не изменилось. Конечно, как раньше, в 6 утра никто на коньки не встаёт из детей, но нам дают утренние и дневные временные слоты, когда дети должны быть в школе. Вечером в «Карандин-Арене» по-прежнему в основном играют в хоккей. Поэтому воспитанники нашей академии занимаются на льду в ТРЦ «Галактика». Площадка там, конечно, маленькая, но для тренировок детей достаточно. Однако если ученик академии показывает хороший результат и настроен выступать на престижных соревнованиях, то нужна площадка большего размера. А профессиональной базы для занятий фигурным катанием в крае просто нет. Ситуация не улучшается. В 2015 году был бум интереса к этому виду спорта, многие родители приводили своих детей в секцию, но льда для тренировок не хватало. После закрытия секции в школе Алексея Черепанова и «Титов-Арены» на реконструкцию стало совсем тяжело. Сейчас мы не можем выйти из пике. «Титов-Арена» полностью занята хоккеистами. Мы бы и рады покупать там лёд, но стоимость аренды высокая — 12 тысяч рублей в час. Государство нам не помогает, а родители потянуть аренду самостоятельно не могут. Тем более им ещё надо приобретать экипировку для детей, оплачивать поездки на соревнования в другие регионы. Это расходы на гостиницу, проезд, питание. Плюс, нужно оплачивать ежемесячный абонемент, который стоит от 3,5 до 8 тысяч рублей в месяц. При низком уровне жизни в Алтайском крае — огромные деньги. Фигурное катание — спорт для богатых родителей.

— Почему федерация одного из самых популярных видов спорта в России не получает помощи от государства?

— Помощь есть, но, к сожалению, она мизерная. Мы просим поддержки у власти, но нас не слышат. С 2014-го мы получаем из краевого бюджета около 300 тысяч рублей в год. И эта сумма не меняется. На эти деньги мы можем провести только одни соревнования в год — чемпионат Алтайского края. Поэтому выступать в других регионах наши спортсмены могут только за счёт родителей. Последние крупные соревнования проходили в Барнауле в 2019 году. Потом нам помешала пандемия и другие обстоятельства. Поскольку в городе две секции фигурного катания, то существует некая конкуренция. Наши конкуренты из частной академии (работает на базе «Карандин-Арены») не особо хотят с нами соревноваться. Возможно, чтобы их дети на фоне наших ребят не казались такими слабо подготовленными. Мне непонятно, для чего заниматься спортом, если не участвовать в соревнованиях.

«Весь лёд в Барнауле в частных руках»

— А как получилось, что в Алтайском крае появилось две школы по фигурному катанию? И вообще, конкуренция помогает в спорте?

— Я стал руководителем Федерации фигурного катания региона в 2015 году. Тогда Дворец спорта ещё принадлежал Крайсовпрофу, который предоставлял нам лёд в аренду со скидкой 50%: всего за 6 тысяч рублей в час. Однако после строительства «Карандин-Арены» в 2017-м её собственник Михаил Дроздов решил создать свою академию по фигурному катанию — «Динамо». И это логично. Для своих учеников он предлагал лёд на льготных условиях. Я встретился с Михаилом Дроздовым и обсудил с ним дальнейшее сотрудничество. Подписали некий документ о развитии фигурного катания на Алтае. Однако спустя некоторое время он решил пойти своей дорогой. Мы же открыли свою академию фигурного катания на базе федерации.

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— Но при этом ваши ученики всё равно арендуют площадку в ТРЦ «Галактика», которая находится в частной собственности.

— А альтернативы у нас нет. Весь лёд в Барнауле в частных руках. Двоевластие не идёт на пользу нашему виду спорта. Сомневаюсь, что нам удастся в ближайшее время найти общий язык. Наши конкуренты уже подали заявку на создание своей федерации фигурного катания, которой будет руководить Алексей Чемоданов — директор «Титов-Арены».

— И какая федерация будет официальной? Это важно для получения финансирования из краевого бюджета.

— Сейчас официальной Федерации фигурного катания на Алтае нет. Этот статус до конца 2021 года был у нас. Однако Министерство спорта края просто не поддержало нас и не отправило документы о пролонгации статуса в Федерацию фигурного катания РФ. Если ничего не изменится, то на 99,9% статус официальной федерации получит академия, которую контролируют Михаил Дроздов. Министерство спорта делает всё для этого. Уверен, что после этого финансирование фигурного катания в Алтайском крае резко возрастёт. Могу сказать откровенно: Алексею Перфильеву выгоднее сотрудничать с Михаилом Дроздовым. Оно и понятно: лёд для родителей в школе «Динамо» очень дешёвый, поэтому государству выгоднее поддерживать частный бизнес.

— Что делать тогда вашей академии, если аккредитацию не продлили? Условия для тренировок не такие выгодные, как у конкурентов. Закрываться?

— Мне кажется, что ситуация не такая уж и плохая для нас. Повторюсь: главное, чтобы в Алтайском крае развивалось фигурное катание, а кто именно будет руководить — не так уж и важно. В плане качества тренеров в нашей академии намного более опытные специалисты, которые дают результат. Дети, пришедшие к нам год назад, уже выполняют элементы, которые обычно разучивают только через два-три года. Мы даём результат, а наши конкуренты — дешёвый лед. Дальше родителям уже решать, что важнее: деньги или хороший уровень подготовки детей.

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Вопрос дня Где заняться фигурным катанием в Барнауле и сколько это будет стоить?

— А как удаётся приглашать на работу хороших специалистов из других регионов? В чём для них выгода переезжать на Алтай, если их воспитанники практически не ездят на соревнования?

— Мы тоже имеем спонсоров, готовы вкладывать деньги в развитие спорта в Алтайском крае. Понятно, что мы не имеем собственного льда и финансовых ресурсов, как Михаил Дроздов, но стараемся на жадничать на зарплаты тренерам. Некоторые специалисты у нас сейчас получают около 100 тысяч рублей в месяц. Это в три раза больше, чем у конкурентов. Также мы предоставляем тренерам жильё. Тот же Сергей Груздев, о котором я говорил раньше, очень доволен Рубцовском. Уверен, что город скоро станет столицей фигурного катания края.

— При этом Михаил Дроздов мне в интервью говорил, что «Гимаев-Арена» приносит ему 500 тысяч убытков в месяц. Жители Рубцовска не могут позволить тратить по 3-5 тысяч в месяц на хоккей. С фигурным катанием так же?

— Как раз наоборот: активно записываются в секцию к Сергею Груздеву. Сейчас бум интереса к фигурному катанию в стране. Тем более что заниматься им всё равно дешевле, чем хоккеем или кёрлингом. Посмотрите на рейтинги Олимпиады в Пекине. Ни за одним видом спорта так пристально не следили, как за фигурным катанием. У нас самая сильная школа в мире. Дети смотрят на таких звёзд, как Камила Валиева или Александра Трусова, и тоже хотят стать фигуристами.

— Тем не менее в Алтайском крае нет ни одного профессионального фигуриста. Почему?

— Если честно, не знаю. У нас были восходящие звёзды в 2015 году, которые пробивались в финал чемпионатов России. Однако сейчас уровень спортсменов очень низкий. Мы просто не можем создать условий для развития нашего вида спорта. Тут должны сойтись несколько факторов: доступный лёд, качественные тренеры и хорошее финансирование. Чтобы участвовать в чемпионате России, алтайские спортсмены должны иметь минимум несколько ледовых дворцов только в одном Барнауле. Причём тренироваться человек должен не меньше трёх часов в день. Кто оплатит за родителей эти расходы? Это же космические цифры. Очень печально: каждый теперь в Алтайском крае знает, кто такая Камила Валиева, но никто дальше любительского уровня не прорывается. Можно сколько угодно приглашать к себе именитых тренеров, хоть даже Евгения Плющенко, но безо льда и господдержки высоких результатов не добиться. Дети, которые начинают хорошо кататься, уезжают в другие регионы, где для них созданы более выгодные условия. Такая наша реальность. К сожалению, власти не создают условия для спорта в Алтайском крае, а бизнес в одиночку сделать ничего не может.

— Получается, что перспектив у фигурного катания в Алтайском крае вообще нет и о своём Алексее Ягудине нам можно не мечтать?

— Шанс минимальный. Важно, чтобы бизнес в спорте не только стремился к зарабатыванию денег, но и был социально ответственен. Сейчас этого не видно. Тренерская база у нас в крае хорошая. Только нужно создать для неё условия, а не так, как сейчас: час в неделю тренировок для детей в маленькой коробке в ТРЦ «Галактика». А спортсмену необходимо заниматься практически каждый день по несколько часов. Но для нашего края в ближайшем будущем это нереально, поэтому перспективные дети будут так же уезжать делать карьеру в другие регионы страны.