Смета на достройку ледового дворца "Алтай" в Барнауле выросла до миллиарда рублей

Строительство известного долгостроя — ледового дворца “Алтай” в Барнауле на проспекте Сибирском, 52, — планируют возобновить в 2022 году. Проект уже прошёл новую экспертизу и, согласно ей, на завершение работ необходимо 1,06 миллиарда рублей. Средства будут выделены из краевого бюджета в рамках адресной инвестиционной кампании. Ещё в прошлом году, до экспертизы, на достройку арены необходимо было около 800 миллионов. Однако из-за роста цен на стройматериалы объект подорожал до миллиарда. Об этом amic.ru рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Аукцион на поиск подрядчика состоится уже в феврале-марте этого года. Начаться работы должны летом. Завершить строительство ледового дворца “Алтай” планируют к 2025 году. Как отметил министр, там будут тренироваться воспитанники СШОР “Алтай”. Арена не предназначена для проведения крупных соревнований и будет рассчитана всего на 250 зрителей.

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Хоккейная арена “Алтай” на проспекте Сибирском вошла в краевую адресную инвестиционную программу на 2021 год. Однако никто из подрядчиков не стал заявляться на аукцион из-за небольшой цены контракта. Торги прошли на фоне резкого подорожания стройматериалов на 30%. В итоге проект отправили на доработку, пересчитав сумму контракта.

Напомним, долгострой на проспекте Сибирском, 52, возводят уже 10 лет. Ледовую арену планировали возводить за федеральные средства. Заказчиком выступало управление Алтайского края по физической культуре и спорту, подрядчиком — компания “Стройгаз”. Однако из-за нехватки финансирования работы останавливались на несколько лет. Изначально, согласно проекту, дворец должен был быть на 3500 посадочных мест. В итоге проект “урезали”, сделали более дешёвым, а возводить решили на краевые средства. Сдать дворец (уже на 800 человек) планировали в 2018-м, потом — в 2019-м. В итоге денег не нашли и объект заморозили.