В Барнауле пройдет финал краевого турнира по шахматам среди школьных команд «Белая Ладья»

Финальный, краевой турнир школьных команд «Белая Ладья» пройдёт в Барнауле с 31 марта по 4 апреля 2022 года на площадке АлтГТУ. Победитель краевых соревнований в начале июня отправится на Чёрное море на Всероссийский финал.

На турнир допускается по одной команде — победительнице второго этапа от каждого муниципального образования; от Барнаула — три команды, от Бийска — две команды. Всем участникам соревнований за счёт средств краевого бюджета оплатят питание, а иногородним — ещё и проживание во время соревнований.

Программа турнира:

31 марта — день приезда

12:00-14:00 — работа комиссии по допуску;

14:30 — техническое совещание;

15:00 — открытие соревнований, жеребьёвка 1-го тура;

15:30 — начало 1-го тура.

1 апреля

10:00 — начало 2-го тура;

15:00 — начало 3-го тура.

2 апреля

10:00 — начало 4-го тура;

15:00 — начало 5-го тура.

3 апреля

10:00 — начало 6-го тура;

15:00 — начало 7-го тура;

закрытие соревнований — через 30 минут после окончания 7-го тура.

4 апреля

Отъезд участников соревнований.

«Наш регион уже не первый год проводит самый массовый турнир в России, с точки зрения количества муниципалитетов. Жаль, что пока не удалось перешагнуть рубеж в 50% муниципалитетов, но мы двигаемся в этом направлении. И реализация проекта „Шахматы в школах“ очень помогает в этом. Через командный шахматный турнир удаётся познакомить между собой юных шахматистов из разных уголков нашего большого края, повысить у них интерес к нашей игре, открыть новые звёзды на шахматном небосклоне», — сказал президент Алтайской Федерации шахмат Артём Поломошнов.

Поломошнов также выразил благодарность АлтГТУ за гостеприимство. «Без такой помощи мы бы не смогли проводить массовые шахматные турниры до окончания ремонта в новом помещении краевого шахматного клуба», — добавил он.