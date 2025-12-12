Спрос на противовирусные препараты в России осенью вырос почти на 18%

В первый осенний месяц россияне приобрели 5,18 млн упаковок лекарств

12 декабря 2025, 21:30, ИА Амител

Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Спрос на противовирусные препараты в России осенью 2025 года достиг максимальных значений в сентябре, следует из данных аптечного маркетплейса "Ютека". В первый осенний месяц россияне приобрели 5,18 млн упаковок лекарств от простуды и гриппа, что на 17,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет "Осторожно Media".

В октябре продажи заметно снизились – до 4,20 млн упаковок. Падение составило 18,8% по отношению к сентябрю и 3,1% в годовом выражении. В ноябре рынок стабилизировался: объем продаж вырос до 4,28 млн упаковок, что на 1,8% больше по сравнению с октябрем и на 3,5% – год к году. В целом осенью 2025 года рынок противовирусных препаратов в упаковках превышал показатели 2024 года: в сентябре рост составил 56,36% г/г, в октябре – 32,50% г/г, в ноябре – 56,61% г/г.

«Аналитики отмечают, что в 2025 году динамика спроса отличалась резкими колебаниями: после всплеска в сентябре последовало ощутимое снижение в октябре и новый рост в ноябре. В 2024 году после сезонного пика в сентябре спад фиксировался и в октябре, и в ноябре. Данных за декабрь 2025 года пока нет», – отмечается в посте.

Наиболее востребованными противовирусными препаратами у россиян в этом году стали "Ингавирин", "Кагоцел" и "Римантадин". Также в числе популярных средств оказались "Тамифлю" и "Арпефлю".

В сентябре коллектив алтайского Минздрава привился против гриппа, в том числе вакцинировался руководитель ведомства Дмитрий Попов. Он хотел подать пример всем жителям региона и написал об этом в своем Telegram-канале.

