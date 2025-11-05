НОВОСТИОбщество

Срок хранения переписок россиян увеличили с одного года до трех лет

Доступ к этой информации смогут получать силовые структуры

05 ноября 2025, 23:30, ИА Амител

Переписка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 января 2026 года в России увеличат срок хранения переписок интернет-пользователей с одного года до трех лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые правила обязывают операторов связи и интернет-платформы хранить данные о приеме, передаче, доставке и обработке сообщений пользователей. Под действие постановления подпадают тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы, а также голосовые сообщения и личные сведения.

Доступ к этой информации смогут получать силовые структуры. Ранее срок хранения подобных данных составлял один год, теперь он увеличен в три раза в рамках мер по усилению контроля за цифровыми коммуникациями.

Ранее по Алтаю прокатилась волна фейков о проверке ФСБ в компании "Алтайэнергосбыт". Так, некоторые журналисты получили сфабрикованные сообщения якобы от заместителя ее гендиректора. Уточняется, что злоумышленники звонят жертве в мессенджере Telegram, а затем жалуются на проблемы со связью.

Россия интернет законы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

23:49:05 05-11-2025

Ну вот , а то говорят, что кроме запретов ничего не делается

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гости

08:11:05 06-11-2025

Расскажите мне, что значит в сети «Интернет».
Что и где будут хранить. Откуда брать?
Очень абстрактно звучит «в сети «Интернет»».

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:44 06-11-2025

То есть месенджер на букву М всё так же не следит за перепиской и не сливает её куда надо?
Ничего не стесняются, следят за всеми, и хвастаются этим.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:35:17 06-11-2025

Гость (09:29:44 06-11-2025) То есть месенджер на букву М всё так же не следит за перепис... Страх приближающейся кончины, гонит на все тяжкие поступки.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:24 06-11-2025

Не верят гражданам своим

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:56:42 06-11-2025

Гость (10:14:24 06-11-2025) Не верят гражданам своим... Не верят, а еще фальшиво требуют единства, что у них в головах творится? Оторвались от народа.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:29 06-11-2025

Гость (10:14:24 06-11-2025) Не верят гражданам своим... Так это взаимно.

  0 Нравится
Ответить
