Срок хранения переписок россиян увеличили с одного года до трех лет

05 ноября 2025, 23:30, ИА Амител

Переписка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С 1 января 2026 года в России увеличат срок хранения переписок интернет-пользователей с одного года до трех лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Новые правила обязывают операторов связи и интернет-платформы хранить данные о приеме, передаче, доставке и обработке сообщений пользователей. Под действие постановления подпадают тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы, а также голосовые сообщения и личные сведения.

Доступ к этой информации смогут получать силовые структуры. Ранее срок хранения подобных данных составлял один год, теперь он увеличен в три раза в рамках мер по усилению контроля за цифровыми коммуникациями.

