Срок хранения переписок россиян увеличили с одного года до трех лет
Доступ к этой информации смогут получать силовые структуры
05 ноября 2025, 23:30, ИА Амител
С 1 января 2026 года в России увеличат срок хранения переписок интернет-пользователей с одного года до трех лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Новые правила обязывают операторов связи и интернет-платформы хранить данные о приеме, передаче, доставке и обработке сообщений пользователей. Под действие постановления подпадают тексты, изображения, аудио- и видеоматериалы, а также голосовые сообщения и личные сведения.
Доступ к этой информации смогут получать силовые структуры. Ранее срок хранения подобных данных составлял один год, теперь он увеличен в три раза в рамках мер по усилению контроля за цифровыми коммуникациями.
Ранее по Алтаю прокатилась волна фейков о проверке ФСБ в компании "Алтайэнергосбыт". Так, некоторые журналисты получили сфабрикованные сообщения якобы от заместителя ее гендиректора. Уточняется, что злоумышленники звонят жертве в мессенджере Telegram, а затем жалуются на проблемы со связью.
Ну вот , а то говорят, что кроме запретов ничего не делается
08:11:05 06-11-2025
Расскажите мне, что значит в сети «Интернет».
Что и где будут хранить. Откуда брать?
Очень абстрактно звучит «в сети «Интернет»».
09:29:44 06-11-2025
То есть месенджер на букву М всё так же не следит за перепиской и не сливает её куда надо?
Ничего не стесняются, следят за всеми, и хвастаются этим.
09:35:17 06-11-2025
Гость (09:29:44 06-11-2025) То есть месенджер на букву М всё так же не следит за перепис... Страх приближающейся кончины, гонит на все тяжкие поступки.
10:14:24 06-11-2025
Не верят гражданам своим
13:56:42 06-11-2025
Гость (10:14:24 06-11-2025) Не верят гражданам своим... Не верят, а еще фальшиво требуют единства, что у них в головах творится? Оторвались от народа.
18:17:29 06-11-2025
Гость (10:14:24 06-11-2025) Не верят гражданам своим... Так это взаимно.