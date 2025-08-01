За шесть месяцев 2025 года к уголовной ответственности в регионе привлекли уже 17 несовершеннолетних

01 августа 2025, 09:00, ИА Амител

Последствия употребления наркотиков/ Фото: unsplash.com

За шесть месяцев 2025 года в Алтайском крае к уголовной ответственности привлекли 17 несовершеннолетних за незаконный оборот наркотиков. Из них за сбыт наркотиков под уголовное дело попали 13 человек, четыре – за хранение наркотиков. Чаще всего молодые люди совершали преступления в Барнауле и Бийске, сообщили amic.ru в антинаркотической комиссии Алтайского края. Amic.ru рассказывает, почему дети идут в наркобизнес и как родители могут это предотвратить.

"Нужны быстрые деньги"

Наркотиками легко могут "увлечься", не только взрослые, но и дети — в том числе из обычных благополучных семей. Это подтверждает статистика. Большинство из торгующих наркотиками подростков воспитывались в хороших семьях и серьёзной нужды в деньгах не испытывали, отметила секретарь региональной антинаркотической комиссии Елена Бодрова.

Однако наличие неограниченного свободного времени, желание испытать азарт, стремление легко и быстро заработать, а также уверенность в своей безнаказанности в результате привели к реальным уголовным делам. Впрочем, без внешнего давления не обошлось – подталкивали к связи с наркотиками подростков вербовщики, обещая высокий доход и полную безопасность за раскладку пакетиков, пояснила она.

"Молодёжь считает, что ими соблюдены все правила конспирации, что их действия ни для кого не заметны и их никогда не задержат, многие уверены, что гораздо умнее сотрудников органов внутренних дел. Для подростков, студентов в Барнауле есть много вакансий – грузчик, курьер, доставка пиццы, автомойщик. Но всем в среднем нужны быстрые деньги, минимум физических затрат и свободный график работы", – подчеркнула Елена Бодрова.

Также к преступлениям приводят отсутствие родительского контроля, неорганизованный досуг, неразборчивость в знакомствах, совместное распитие спиртных напитков, отметила Бодрова.

Фото: unsplash.com

Как власти ограждают детей от наркотиков?

В Алтайском крае сейчас активно идёт борьба с наркотиками и с вовлечением детей в их употребление и распространение. В регионе работает антинаркотическая комиссия, которую возглавляет губернатор Виктор Томенко. Комиссия координирует работу краевых территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Алтайского края и местного самоуправления муниципальных образований по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, пояснила Елена Бодрова.

Работает комиссия и с подростковой аудиторией. Так, в регионе регулярно проводят лекции, размещают антинаркотические баннеры, выпускают аудиоролики и фильмы, в том числе для подростков и молодёжи. Ленты рассказывают о проблеме вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков. Таким образом власти стараются "достучаться до детей и их родителей", отметила Бодрова.

Кроме того, несовершеннолетних активно вовлекают в работу "Движения Первых" и "Юнармии", что помогает увлечь подростков и не допустить их вовлечения в наркобизнес.Среди несовершеннолетних и их родителей распространяются информационные материалы антинаркотической направленности. Также идет подготовка студентов-волонтеров, которых учат формам и технологиям профилактических антинаркотических программ. На первом этапе волонтеры проходят семинары, на которых им сообщают о вреде потребления психоактивных веществ. На втором этапе идет формирование навыков профилактического тренинга.

"Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям с участием детей, находящихся в социально-опасном положении, в том числе из неблагополучных семей. В летнее время обеспечивается их занятость в летних оздоровительных лагерях и лагерях на базе школ. Дети также активно вовлекаются в спортивные и иные мероприятия, проводимые региональными органами исполнительной власти, участвующими в системе антинаркотической профилактики края", — подчеркнула Елена Бодрова.

Фото: zaya odeesho, unsplash.com

Идёт взаимодействие и с родителями. А именно в регионе создан краевой совет родительской общественности, работает "Родительская Академия", проводятся краевые родительские собрания, акции, конкурсы.

Кроме того, Минздрав Алтайского края проводит профилактические медосмотры обучающихся, которые помогают выявить наркопотребителей в двух этапах тестирования. Так, в 2024 году в крае такие осмотры прошли 6,3 тысячи учащихся школ и колледжей, был выявлен один потребитель каннабиноидов.

Также в "Алтайском наркологическом диспансере" проводят добровольное тестирование (на конфиденциальной основе) несовершеннолетних "группы риска" на наличие наркотических средств в биосферах. Это позволяет выявить потребителей наркотиков на ранних стадиях. Так, в 2024 году протестировать удалось 386 человек, среди них обнаружили 12 несовершеннолетних "с пагубным употреблением наркотических средств" (синтетические амфетамины – 6, растительные каннабиноиды – 4, дицикломин — 2).

Организовано в крае и социально-психологическое тестирование, которое позволяет выявить склонность подростков к употреблению наркотиков. В 2024/ 2025 учебном году в тестировании поучаствовали 700 образовательных организацией. И количество проходящих тест школьников только растёт — в 2021/2022 учебном году их было 76,6 %, а в 2024/25 учебном году — уже 86,9%. Тест выявляет вероятность употребления наркотиков — от высочайшей до низкой. На основании его результатов образовательные учреждения вводят психолого-педагогическое сопровождение отдельных обучающихся и вносят коррективы в планы воспитательной и профилактической работы для конкретных классов.

Контроль за детьми/ Фото сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Как родителям уберечь детей от торговли наркотиков?

Чтобы оградить ребенка от торговли наркотиками, родителям необходимо проводить разъяснительную работу со своими детьми, желательно проверять переписки ребёнка в телефоне и сайты, которые он посещает; выявлять наличие у него дополнительных сим-карт и телефонов, следить за перечислениями по банковской карте и источниками их поступления.

Родителей должно насторожить:

появление дорогих вещей или денег неизвестного происхождения;

скрытность ребенка, частые отлучки из дома,пропуски занятий;·

интенсивные переписки в мессенджерах с незнакомцами;

наличие дополнительных телефонов или SIM-карт;

подозрительные банковские переводы.

"Наша главная задача — успеть достучаться до детей и их родителей до того, как произойдет непоправимое", — резюмирует Елена Бодрова.

Какое наказание грозит за распространение наркотиков?

Уголовная ответственность за распространение наркотиков наступает с 16 лет. По статье УК РФ Статья 228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) за незаконный сбыт наркотических средств (продажа, дарение, обмен, угощение) предусмотрено от четырех лет лишения свободы до пожизненного срока со штрафами до миллиона рублей. Всё зависит от того, под какой конкретно пункт статьи попадают действия преступника.

В среднем несовершеннолетние за сбыт наркотиков по приговору суда получают до девяти лет лишения свободы, пояснили в региональном ГУ МВД. За приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта можно лишиться свободы на срок до 15 лет.

Иллюстративное фото: Dekler Ph, unsplash.com

Если преступнику 16 лет, его помещают в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей или спецшколу закрытого типа — специализированное закрытое учреждение. Судимость и постановка на учет в ПДН автоматически лишают его возможности в будущем устроиться в правоохранительные органы, на госслужбу или стать военным.

С 14 лет наступает уголовная ответственность за хищение либо вымогательство наркотических средств.

Также за потребление наркотиков без назначения врача, в том числе в общественных местах, предусмотрен административный штраф до пяти тысяч рублей. Под него также попадают дети, достигшие 16 лет. Если ребенок, употребляющий наркотики, не достиг 16 лет, то административная ответственность накладывается на родителей. Так, если ребёнок употребил наркотики, психотропные, психоактивные и одурманивающие вещества, то по ст.20.22 КоАП РФ родитель заплатить штраф от полутора до двух тысяч рублей.

Если несовершеннолетнего вовлекают в употребление наркотических, психоактивных или одурманивающих веществ, то по пункту "а" части 3 статьи 230 УК РФ ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет, а также с ограничением свободы на срок до двух лет. К уголовной ответственности могут привлечь лицо, которое достигло ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.