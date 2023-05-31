Стало хуже. Пробки в центр Барнаула растянулись на весь город

Схитрить и объехать затор также не получится

31 мая 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"

Утренняя пробка в центр Барнаула со временем становится не меньше, а только больше. Заторы растянулись по нескольким улицам.

На Павловском тракте теперь стоять придётся почти от пересечения с Попова. На Власихинской пробка растянулась от кольца у "Волны", также стоит Фурманова.

Длинный затор собрался на Советской Армии.

Объехать пробки по горе или по Кутузова не получится – здесь также дороги стоят.