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Стало хуже. Пробки в центр Барнаула растянулись на весь город

Схитрить и объехать затор также не получится

31 мая 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Пробки"
Фото: "Яндекс. Пробки"

Утренняя пробка в центр Барнаула со временем становится не меньше, а только больше. Заторы растянулись по нескольким улицам.

На Павловском тракте теперь стоять придётся почти от пересечения с Попова. На Власихинской пробка растянулась от кольца у "Волны", также стоит Фурманова. 

Длинный затор собрался на Советской Армии. 

Объехать пробки по горе или по Кутузова не получится – здесь также дороги стоят.

Барнаул

Комментарии 8

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Гость

09:26:00 31-05-2023

Сидите дома, лрхи)

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Гость

10:06:36 31-05-2023

Гость (09:26:00 31-05-2023) Сидите дома, лрхи)... Вы так и делаете, лрх?

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09:31:23 31-05-2023

1 сломанный камаз поставил весь город колом

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Гость

09:45:52 31-05-2023

это камаз засланец)))

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Гость

09:57:34 31-05-2023

А как дела на Змеиногорском? Когда уже там перенастроят светофор на повороте на южный? Из-за него постоянная пробка

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Гость

10:09:58 31-05-2023

Гость (09:57:34 31-05-2023) А как дела на Змеиногорском? Когда уже там перенастроят света мост мост когда досторят? иди на настрой нытик

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Гость

11:28:50 31-05-2023

А почему бы не потребовать с "..." устроивших такой Коллапс каждый день на улицах Барнаула, компенсацию за стояние в "пробках" ??? О чём думали, когда перекрывали 2 полосы из 9 существующих полос для движения в "Центр" Барнаула или обратно??? Почему не построили в начале "обходной Мост", а потом уже закрывали мост на пр. Ленина?

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Гость

13:39:34 31-05-2023

Врёте вы все! Сергей Малинкович говорит, что это в Америке все плохо, а у нас все хорошо! Воть!

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