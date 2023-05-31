Стало хуже. Пробки в центр Барнаула растянулись на весь город
Схитрить и объехать затор также не получится
31 мая 2023, 09:17, ИА Амител
Фото: "Яндекс. Пробки"
Утренняя пробка в центр Барнаула со временем становится не меньше, а только больше. Заторы растянулись по нескольким улицам.
На Павловском тракте теперь стоять придётся почти от пересечения с Попова. На Власихинской пробка растянулась от кольца у "Волны", также стоит Фурманова.
Длинный затор собрался на Советской Армии.
Объехать пробки по горе или по Кутузова не получится – здесь также дороги стоят.
09:26:00 31-05-2023
Сидите дома, лрхи)
10:06:36 31-05-2023
Гость (09:26:00 31-05-2023) Сидите дома, лрхи)... Вы так и делаете, лрх?
09:31:23 31-05-2023
1 сломанный камаз поставил весь город колом
09:45:52 31-05-2023
это камаз засланец)))
09:57:34 31-05-2023
А как дела на Змеиногорском? Когда уже там перенастроят светофор на повороте на южный? Из-за него постоянная пробка
10:09:58 31-05-2023
Гость (09:57:34 31-05-2023) А как дела на Змеиногорском? Когда уже там перенастроят света мост мост когда досторят? иди на настрой нытик
11:28:50 31-05-2023
А почему бы не потребовать с "..." устроивших такой Коллапс каждый день на улицах Барнаула, компенсацию за стояние в "пробках" ??? О чём думали, когда перекрывали 2 полосы из 9 существующих полос для движения в "Центр" Барнаула или обратно??? Почему не построили в начале "обходной Мост", а потом уже закрывали мост на пр. Ленина?
13:39:34 31-05-2023
Врёте вы все! Сергей Малинкович говорит, что это в Америке все плохо, а у нас все хорошо! Воть!