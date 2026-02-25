Стало известно, какие выходки россиян за границей вызывают стыд

Среди курьезных привычек отмечают практику забирать еду со шведского стола с собой

25 февраля 2026, 20:01, ИА Амител

Деревня, сельский туризм / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Аналитики онлайн‑школы иностранных языков Skyeng провели исследование о поведенческих привычках российских туристов за границей — результаты опроса оказались в распоряжении "Ленты.ру".

Выяснилось, что около 37% россиян периодически испытывают чувство стыда за поведение соотечественников во время отдыха за рубежом. Так, 34% респондентов смущают громкие разговоры и оживленные беседы на русском языке в общественных местах.

27% отмечают случаи неуважения к традициям и культуре другой страны, например, прогулки в коротких шортах в центре ОАЭ, а 26% считают постыдным настойчивое использование русского языка, даже если собеседник явно его не понимает.

«Академический директор Skyeng Анастасия Екушевская пояснила, что зачастую подобное поведение связано не с плохими манерами, а с языковым барьером. По ее словам, неуверенность в способности объясниться приводит к тому, что человек начинает говорить громче, цепляться за родной язык или полностью полагаться на онлайн‑переводчик», — говорится в публикации.

Эксперт подчеркнула, что базовое владение иностранным языком снижает тревожность и помогает вести себя естественнее за границей.

Кроме того, в список нелепых привычек российских путешественников вошли сбор еды со шведского стола "про запас", чрезмерно нарядные образы, например, туфли на высоком каблуке на пляже, привоз гречки, колбасы или тушенки на отдых.

Примечательно, что 47% опрошенных признались, что сами чаще всего попадали в неловкие ситуации из‑за ошибок онлайн‑переводчиков.

Ранее эксперт по туризму рассказал, какие русские блюда нравятся иностранцам.