Стало известно, какие выходки россиян за границей вызывают стыд
Среди курьезных привычек отмечают практику забирать еду со шведского стола с собой
25 февраля 2026, 20:01, ИА Амител
Аналитики онлайн‑школы иностранных языков Skyeng провели исследование о поведенческих привычках российских туристов за границей — результаты опроса оказались в распоряжении "Ленты.ру".
Выяснилось, что около 37% россиян периодически испытывают чувство стыда за поведение соотечественников во время отдыха за рубежом. Так, 34% респондентов смущают громкие разговоры и оживленные беседы на русском языке в общественных местах.
27% отмечают случаи неуважения к традициям и культуре другой страны, например, прогулки в коротких шортах в центре ОАЭ, а 26% считают постыдным настойчивое использование русского языка, даже если собеседник явно его не понимает.
«Академический директор Skyeng Анастасия Екушевская пояснила, что зачастую подобное поведение связано не с плохими манерами, а с языковым барьером. По ее словам, неуверенность в способности объясниться приводит к тому, что человек начинает говорить громче, цепляться за родной язык или полностью полагаться на онлайн‑переводчик», — говорится в публикации.
Эксперт подчеркнула, что базовое владение иностранным языком снижает тревожность и помогает вести себя естественнее за границей.
Кроме того, в список нелепых привычек российских путешественников вошли сбор еды со шведского стола "про запас", чрезмерно нарядные образы, например, туфли на высоком каблуке на пляже, привоз гречки, колбасы или тушенки на отдых.
Примечательно, что 47% опрошенных признались, что сами чаще всего попадали в неловкие ситуации из‑за ошибок онлайн‑переводчиков.
20:52:09 25-02-2026
лючче дома сидеть в такие времена...
21:11:43 25-02-2026
Можно подумать, что туристы из других стран ведут себя лучше. Семью американцев, обутых в шлёпанцы, не пустили на обед в резорте . Если россиянка идет на пляж на каблуках - кому мешает? А громко разговаривают практически все, особенно немцы. Видимо, у себя дома не могут позволить поорать от души)))
08:34:28 26-02-2026
Гость (21:11:43 25-02-2026) Можно подумать, что туристы из других стран ведут себя лучше... А китайцы как орут!
08:56:06 26-02-2026
Гость (08:34:28 26-02-2026) А китайцы как орут!... Вот вот, как китайцы никто не орет, причем они не ходят по одному, а толпой, человек по 8
12:27:02 26-02-2026
Гость (21:11:43 25-02-2026) Можно подумать, что туристы из других стран ведут себя лучше... У нас тоже таких хватает. Летом каждый четвертый шарится по городу в трусах и шлепанцах, ничего не стесняясь. Культуру. ее надо дома прививать и воспитывать. А не тогда, когда за границу поехал.
00:04:54 26-02-2026
Всем не угодишь.
08:54:56 26-02-2026
Выводить туда деньги и терять их. Все равно ограбят, культура такая, зарубежная - грабь награбленное. Вот это стыдно, но ворам все равно где их обнесут. Вон яхта мельниченко , до сих пор все за нее платим в квитанциях.
09:55:18 26-02-2026
О, недавно вернулся с отдыха в Таиланде, район Као-Лак, так вот орали и на пляже и в кафе громче всех французы и поляки, особенно последние, даже громче китайцев, хотя я думал громче уже некуда. А еду со шведского стола скромно тырыли в сумочку как раз немчики, мило переговариваясь между собой, а что же им еще взять. За нашими такого не замечал. Так что не нужно высасывать из пальца то чего нет или есть ну явно не в таких масштабах как это пытаются представить.
12:00:57 26-02-2026
Самый лучший шведский стол это шведский стол в Китае. Я там всегда прихватываю с собой литра полтора крепких напитков типа виски. Кроме того такого разнобразия как в Китае нигде не видел. Там кроме 300 видов блюд примерно два десятка разных спиртных напитков. От пива до крепких 75 градусов. У нас такие открывать нельзя. Мородобой будет.