Стало известно количество воров в законе по всему миру
В 2025 году по статье УК РФ за занятие высшего положения в преступной иерархии осудили десять титулованных преступников
09 февраля 2026, 10:27, ИА Амител
Несмотря на десятилетия противодействия, уникальная криминальная каста вор в законе, зародившаяся в СССР в первой половине XX века, по‑прежнему оказывает влияние на организованную преступность. Такие данные приводит издание "Лента.ру".
Исторически воры в законе придерживались строгого кодекса. Им запрещалось сотрудничать с государством, владеть имуществом и создавать семьи.
Однако со временем правила претерпели изменения — начиная с 1970‑х годов была легализована общая касса, так называемый общак, а также допущено формальное взаимодействие с властями.
В 1990‑е годы многие "законники" переключились на бизнес и сформировали организованные преступные сообщества. При этом внутри криминальной среды по‑прежнему действуют жесткие правила. Так, за предательство или убийство "своего" грозит суд сходки, который может лишить преступника титула или приговорить к смерти.
С 2019 года в Уголовном кодексе России действует статья 210.1, предусматривающая наказание вплоть до 15 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии.
Только за 2025 год по ней были осуждены десять воров в законе. Однако на конец 2025 года в России и мире насчитывается около 400 носителей этого титула.
Причем новые "коронации" в преступном мире фактически приостановлены уже более десяти лет. Мораторий ввел влиятельный криминальный авторитет Захарий Калашов, он же Шакро Молодой.
В настоящее время большинство носителей титула остаются приоритетной целью для правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае криминальный "положенец" осужден на 15 лет.
10:39:50 09-02-2026
на фото - вылитый Пухляш.
10:44:01 09-02-2026
Большая часть из них в Турции по-ходу
Они там друг-дружку коронуют, прости господи
10:58:37 09-02-2026
"В 1990‑е годы многие "законники" переключились на бизнес"
А в 2000е на политику
11:02:17 09-02-2026
А по "всему миру" здесь причём, когда наше всё, российское, доморощенное , на экспорт не поставляемое ?
11:22:18 09-02-2026
Блин мы думали Кандауров Николай Александрович всех пересадил....
13:21:45 09-02-2026
весь срок в Двубратском ИК Краснодарского края чалился в номере для длительных свиданий Жрач доставка Больничка по желанию .
08:17:55 10-02-2026
Забавное изображение от ИИ на фото. Шар из золота диаметром 6 см, весит в среднем 3 кг. Судя по фото, мужик не напрягаясь таскает на шее штангу весом от 140 -150 кг. Такой ИИ нам не страшен.
08:22:57 10-02-2026
Гость (08:17:55 10-02-2026) Забавное изображение от ИИ на фото. Шар из золота диаметром... Это рандоль)
11:22:35 10-02-2026
Гость (08:22:57 10-02-2026) Это рандоль)... Если это рандоль, да еще и дутый, то совсем плохи дела с ИИ.