Стало известно количество воров в законе по всему миру

В 2025 году по статье УК РФ за занятие высшего положения в преступной иерархии осудили десять титулованных преступников

09 февраля 2026, 10:27, ИА Амител

Вор в законе / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

Несмотря на десятилетия противодействия, уникальная криминальная каста вор в законе, зародившаяся в СССР в первой половине XX века, по‑прежнему оказывает влияние на организованную преступность. Такие данные приводит издание "Лента.ру".

Исторически воры в законе придерживались строгого кодекса. Им запрещалось сотрудничать с государством, владеть имуществом и создавать семьи.

Однако со временем правила претерпели изменения — начиная с 1970‑х годов была легализована общая касса, так называемый общак, а также допущено формальное взаимодействие с властями.

В 1990‑е годы многие "законники" переключились на бизнес и сформировали организованные преступные сообщества. При этом внутри криминальной среды по‑прежнему действуют жесткие правила. Так, за предательство или убийство "своего" грозит суд сходки, который может лишить преступника титула или приговорить к смерти.

С 2019 года в Уголовном кодексе России действует статья 210.1, предусматривающая наказание вплоть до 15 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии.

Только за 2025 год по ней были осуждены десять воров в законе. Однако на конец 2025 года в России и мире насчитывается около 400 носителей этого титула.

Причем новые "коронации" в преступном мире фактически приостановлены уже более десяти лет. Мораторий ввел влиятельный криминальный авторитет Захарий Калашов, он же Шакро Молодой.

В настоящее время большинство носителей титула остаются приоритетной целью для правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае криминальный "положенец" осужден на 15 лет.