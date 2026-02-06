Стало известно, у скольких россиян есть незакрытые кредиты
У большинства должников чаще всего одна непогашенная ссуда
06 февраля 2026, 18:05, ИА Амител
К заключительному периоду 2025 года численность граждан Российской Федерации, имеющих хотя бы один неоплаченный заем, составила 46,9 миллиона человек. Данная информация была предоставлена ТАСС, ссылающимся на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По оценкам специалистов, суммарный объем задолженностей с просрочкой платежа в диапазоне от 30 до 90 дней достиг в указанный момент 292,85 миллиарда рублей. Общий объем кредитного портфеля, предоставленного населению банками, к этому времени оценивался в 37,37 триллиона рублей.
Ранее Центральный банк (ЦБ) отмечал значительную долговую нагрузку российских граждан. Указывалось, что к началу второй половины 2025 года каждый второй рубль задолженности населения по кредитам приходился на заемщиков, имеющих три и более кредитных продукта.
22:05:51 06-02-2026
" Общий объем кредитного портфеля, предоставленного населению банками, к этому времени оценивался в 37,37 триллиона рублей"!!!
Почти годовой бюджет страны раздали! Если учесть, что просрочки растут и количество просрочников быстро увеличивается, то дело...
09:50:02 07-02-2026
Кредит - своего рода кнут, хочешь или нет, надо идти работать и платить.. А где же пряник?
12:07:06 07-02-2026
dok_СФ (09:50:02 07-02-2026) Кредит - своего рода кнут, хочешь или нет, надо идти работат...
А пряник всё тот же. Многие берущие кредит заранее знают, что отдавать его не будут. А ещё, многие дающие кредит тоже знают, что он не будет возвращаться.