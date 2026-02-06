Стало известно, у скольких россиян есть незакрытые кредиты

У большинства должников чаще всего одна непогашенная ссуда

06 февраля 2026, 18:05, ИА Амител

Отказ в кредите / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

К заключительному периоду 2025 года численность граждан Российской Федерации, имеющих хотя бы один неоплаченный заем, составила 46,9 миллиона человек. Данная информация была предоставлена ТАСС, ссылающимся на статистику Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По оценкам специалистов, суммарный объем задолженностей с просрочкой платежа в диапазоне от 30 до 90 дней достиг в указанный момент 292,85 миллиарда рублей. Общий объем кредитного портфеля, предоставленного населению банками, к этому времени оценивался в 37,37 триллиона рублей.

Ранее Центральный банк (ЦБ) отмечал значительную долговую нагрузку российских граждан. Указывалось, что к началу второй половины 2025 года каждый второй рубль задолженности населения по кредитам приходился на заемщиков, имеющих три и более кредитных продукта.