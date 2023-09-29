Стая собак заняла площадь Спартака в Барнауле

Горожане обеспокоены тем, что рано или поздно животные нападут

29 сентября 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула в социальных сетях рассказали еще об одной площадке, занятой бродячими собаками. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Подписчики паблика заявили, что стая животных собралась на площади Спартака. Животные ходят рядом с конечной общественного транспорта в непосредственной близости от людей.

Горожане переживают из-за того, что рано или поздно такое соседство приведет к тому, что собаки кого-нибудь покусают.

Ранее жители Барнаула пожаловались на то, что бродячие собаки не дают им спать.