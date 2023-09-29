Стая собак заняла площадь Спартака в Барнауле
Горожане обеспокоены тем, что рано или поздно животные нападут
29 сентября 2023, 13:31, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Жители Барнаула в социальных сетях рассказали еще об одной площадке, занятой бродячими собаками. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Подписчики паблика заявили, что стая животных собралась на площади Спартака. Животные ходят рядом с конечной общественного транспорта в непосредственной близости от людей.
Горожане переживают из-за того, что рано или поздно такое соседство приведет к тому, что собаки кого-нибудь покусают.
Ранее жители Барнаула пожаловались на то, что бродячие собаки не дают им спать.
13:33:25 29-09-2023
104-ый ждут?
13:51:33 29-09-2023
Гость (13:33:25 29-09-2023) 104-ый ждут?... Смешно, если б не было так грустно!
13:40:54 29-09-2023
Отравы накидать и не слушать "гуманистов -зоошиз".
13:49:10 29-09-2023
Кто-то прикармливает их там. Таким следует показательно давать по рукам
14:02:10 29-09-2023
Чучмек (13:49:10 29-09-2023) Кто-то прикармливает их там. Таким следует показательно дава... Ты чучмек можешь давать только другое, а там хочешь показательно на площади, а хочешь потихоньку - это твое дело.
15:22:54 29-09-2023
Не чучмек (14:02:10 29-09-2023) Ты чучмек можешь давать только другое, а там хочешь показате... Чучмека найдешь в зеркале. А что ты там задумал прилюдно на площади - обратись лучше к психиатру. Он тебе лучше растолкует...
23:15:41 29-09-2023
Гость (15:22:54 29-09-2023) Чучмека найдешь в зеркале. А что ты там задумал прилюдно на ... у них в стае свои понятия о морали - и на площади незазорно
13:51:47 29-09-2023
Что-то вк-шные активизировались насчет собак. Как обычно набежало гуманоидов. Осень влияет?
13:52:01 29-09-2023
А ГДЕ власти?????????? почему бездействуют???
13:53:50 29-09-2023
Во многих дворах они пройти не дают, а на велосипедистов даже из далека прибегают и нападают(
14:18:58 29-09-2023
Гость (13:53:50 29-09-2023) Во многих дворах они пройти не дают, а на велосипедистов даж... а вы хотели, чтобы на людей самокатчики наезжали, как этим летом. Сколько людей пострадало от самокатчиков, в том числе и погибшие дети были? Где вопли расстрелять самокатчиков, не слышал что то. Уже и не знают на кого напасть наши люди, похоже власть внимание от себя на собак переключает, чтобы ей за разгромленные ЖКХ, медицину и дороги не доставалось. А наши люди ведутся, власти ткнули пальцем в того, кто даже голоса не имеет, а наши люди и рады стараться злобой полить. Интересно, когда до пенсионеров дойдут, типа долго живут, тратят деньги ныне работающих, в поликлиники из-за пенсионеров невозможно попасть и т.д. Люди опасаются собак, которые неизвестно нападут или нет, просто себе живут, и с людьми стараются не сталкиваться. Но люди похоже не опасаются, что их пьяные водители могут сбить на переходе, на улицах подростки избить и ограбить, в парке изнасиловать, около бара пьяные боксеры избить до смерти, самокатчики снести, так же как и велосипедисты кстати, пока не было самокатов, велосипедисты хорошо куролесили по тротуарам. Вот такая у нас странная жизнь пошла, люди не боятся того, что может скорее случиться исходя из наших реалий, но боятся того, что никогда может не случиться. СМИ каждый день строчат подобные статьи и создают напряжение в обществе, интересно, кто им указания дал? Через день хожу через Спартака и никогда там стай собак не видел.
14:36:42 29-09-2023
Гость (14:18:58 29-09-2023) а вы хотели, чтобы на людей самокатчики наезжали, как этим ... не нужно сравнивать людей и собак.
15:38:28 29-09-2023
Гость (14:36:42 29-09-2023) не нужно сравнивать людей и собак. ... Я не сравниваю людей и собак, я сравниваю ситуации, которые есть. Вы не видите разницу что ли? То есть самокатчики людей сбивают и им за это никакого наказания (делают людей калеками и даже есть погибшие дети, девочка 5 лет), пьяные водители сбивают людей, а собаки просто есть и не ведут себя агрессивно, но их заранее абсолютно всех записали в кусающихся зверей, скоро наверное до кошек доберутся. Но никто не идет воевать против пьяных водителей или громких пьяниц во дворе, зато все настроены убить собак, которые вообще ничего не сделали. Я вижу только одно, наши люди накидываются на того, кто ответить не может (в данном случае собаки, а потом может быть кто угодно), и с защитой людей это никак не связано, потому что от водителей страдает людей намного больше. Вместо того, чтобы воспитывать сострадание к слабым существам, наше общество декларирует правило "кто сильней, тот и прав". Сильный может сбивать людей на машине, ему за это ничего не будет, сильный может избить человека до смерти, ему тоже за это ничего не будет, а слабый даже не может находиться в поле зрения людей, что собственно сейчас и демонстрируют дети, когда травят и убивают своих сверстников, это правило они уже выучили. Если вы думаете, что дети остановятся на издевательствах над животными (кои сейчас происходят практически ежедневно и только малая их часть становится достоянием общественности), то вы ошибаетесь, на очереди у у них люди.
15:21:07 29-09-2023
Гость (14:18:58 29-09-2023) а вы хотели, чтобы на людей самокатчики наезжали, как этим ... Послушай, тупое дерево. То. что ты написал про преступность и прочие безобразия, действительно имеет место быть. Но ты ко всем этим проблемам еще и агрессивных шавок предлагаешь узаконить? Пожалуй, насчет дерева я погорячился. Тебе до его интеллекта еще расти и расти...
16:27:44 29-09-2023
Гость (15:21:07 29-09-2023) Послушай, тупое дерево. То. что ты написал про преступность ... Очки протри. Где ты разглядел агрессивных на фото? Спереди вообще два щенка. И писать всякую муру, наподобие их нужно травануть, могут только полные идиоты.
17:26:41 29-09-2023
Гость (16:27:44 29-09-2023) Очки протри. Где ты разглядел агрессивных на фото? Спереди в... Они в любой момент могут стать агрессивными. Как вот вы тут (а, вроде, человек). Вы же с полоборота завелись и уже оппоненту выше пишете "очки протри", а это - уже агрессия. А собака - вообще зверь, она тем более(!) заводится с пол оборота. Вот она сидит, а вот уже вцепилась в какого-нибудь ребенка, который посмел около неё пробежать.
17:38:22 29-09-2023
Гость (16:27:44 29-09-2023) Очки протри. Где ты разглядел агрессивных на фото? Спереди в... это не идиоты, а садисты- убийцы
18:16:43 29-09-2023
Гость (16:27:44 29-09-2023) Очки протри. Где ты разглядел агрессивных на фото? Спереди в... Протру. Как только в твоей пустой голове появится хоть капля мозга и ты перестанешь кидаться на окружающих людей со слюнями у рта, как горячо любимые тобой шавки....
23:17:19 29-09-2023
Гость (16:27:44 29-09-2023) Очки протри. Где ты разглядел агрессивных на фото? Спереди в... а че делать-то? домой ты их себе на заберешь, так как лицемерный кусок .....
22:22:20 29-09-2023
Гость (15:21:07 29-09-2023) Послушай, тупое дерево. То. что ты написал про преступность ... С чего ты взял, что собаки агрессивные? Там сам агрессивная шавка.
14:55:59 30-09-2023
Гость (22:22:20 29-09-2023) С чего ты взял, что собаки агрессивные? Там сам агрессивная ... Собаки в любой момент становятся агрессивными. Ты вон уже озверел и на людей кидаешься. И они точно так же себя ведут.
17:37:07 29-09-2023
Гость (14:18:58 29-09-2023) а вы хотели, чтобы на людей самокатчики наезжали, как этим ... спасибо за ваш комментарий!
14:10:07 29-09-2023
гоните их к администрации))
14:50:19 29-09-2023
Гость (14:10:07 29-09-2023) гоните их к администрации))... Так это оборотни из администрации и есть!
15:33:08 29-09-2023
Отстрела нет,травить негуманно,а искусанные идут лесом.В стиле наших.А тронь попробуй этих животных вою будет.Но как только укусят кого вою будет ещё больше.
16:11:22 29-09-2023
Да в городе о чём переживать - полно люков с крышками, можно туда собак прятать пачками и крышку сверху закрывать, чтобы не кусались и не лаяли. Вот в деревне сложнее, приходится отстреливать псин. Это по сегодняшним меркам менее гуманно.
23:22:14 29-09-2023
Гость (16:11:22 29-09-2023) Да в городе о чём переживать - полно люков с крышками, можно... Деревенские относятся к этому проще, а вот безмозглые городские бабищи, без семьи, только в собачках и находят утешение.
20:46:16 29-09-2023
на фото еще кроме собак много машин, рано или поздно кого-то задавят, давайте уничтожим их?
15:07:27 30-09-2023
Гость (20:46:16 29-09-2023) на фото еще кроме собак много машин, рано или поздно кого-то... Глупо переводить стрелки.
21:16:22 29-09-2023
Если проблему соб решать цивилизовано, то есть отлавливать, стерилизовать, организовывать и финансировать приюты, наказывать безответственных хозяев, невостребованных соб усыплять, тогда проблема уйдёт сама собой, не сразу но уйдёт. А куда тогда жаждущие травить, стрелять и душить сидящую в них злобу и агрессию реализовывать будут? Ведь статьи о бесхозных собах набирают коментов в три раза больше, чем статьи о убитых родителями детях. Так то собаки самые полезные, преданные и понятные человеку существа. Но это Человеку.
07:52:53 30-09-2023
Сибиряк. (21:16:22 29-09-2023) Если проблему соб решать цивилизовано, то есть отлавливать, ... и чем полезна Человеку стая на Спартака? Домой себе забери, раз полезны, лицемерное существо
15:06:16 30-09-2023
Сибиряк. (21:16:22 29-09-2023) Если проблему соб решать цивилизовано, то есть отлавливать, ... Ребенку покусанному это будешь втирать. Про тр, что его покусало самое преданное человеку существо. Вы не гуманные, вы обозленные на людей собачники.
21:27:30 29-09-2023
Гость 16:11:22 "Да в городе о чём переживать" - По моему, гражданин это написавший, явно болен. Хотя, вполне допускаю, что и над ним люк может захлопнуться.
22:08:18 29-09-2023
Ну, может когда покусанные начнут пачками в суд подавать на бездействие властей, повлекшее вред здоровью (а это уже реальная статья), тогда и начнется реальное движение. И законы-постановления начнут менять, дабы не ссылаться на их бессилие. И деньги выделять, может даже по краевой программе.
22:27:13 29-09-2023
Ну лежат собаки на площади и что плохого? Агрессивные собаки по программе ОСВВ не должны возвращаться на улицы, а если собаки не агрессивные, то они мешают только психам. Бездомных собак нет только в нескольких самых богатых странах, но не потому что их там убивают, как об этом любят врать живодеры, а в большинстве стран бездомные собаки есть и никто там не истерит по этому поводу. Например в Турции много бездомных собак, так их там любят и хорошо о них заботятся. Разумеется собаки там стерилизованы и привиты.
15:03:04 30-09-2023
Гость (22:27:13 29-09-2023) Ну лежат собаки на площади и что плохого? Агрессивные собаки... В Великобритании очень долго (а, может, и сейчас) действовал закон, что на улицах (как города, так и деревни) любая собака без сопровождения хозяина должна быть отловлена. Если у нее на ошейнике указан телефон или адрес хозяина, с ним свяжутся и передадут собаку ему. Если ошейника нет или он без информации о хозяине, собаку держат две недели, после чего усыпляют. Это Великобритания.
15:08:58 30-09-2023
Гость (22:27:13 29-09-2023) Ну лежат собаки на площади и что плохого? Агрессивные собаки... Не видели ни одной бездомной собаки в Турции. Ездили туда много раз. Кошек - полно. А собак не видно.
15:19:58 30-09-2023
Гость (22:27:13 29-09-2023) Ну лежат собаки на площади и что плохого? Агрессивные собаки... Эти животные не проходили ОСВВ. У собак свои представления о том, как правильно поступать. На остановке стоят люди, которые постоянно находятся на соседней с ними территории. Что будет, если одна из собак подумает, что человек представляет угрозу их территории? Если вы готовы быть искусаными стаей злых собак, то мой маленький ребёнок - нет.
22:33:00 29-09-2023
Садистам, психам - кинофобам и прочим моральным уродам напомню, что по программе ОСВВ агрессивные собаки на улицу возвращаться не должны, дами кусачих собак очень мало. И численность собак при этой программе сокращается. Но в некоторых регионах эту программу ге исполняют, а выделяемые на нее деньги воруют. При этом власти разжигают негависить к собакам, добивались разрешения их убивать. Еще напомню, что собак создал сам человек как друзей и помощников и очень многим им обязан, а на улице собаки оказываются не по своей воле и если какие то моральные уроды желают бездомным собакам зла, то тем самым они отрекаются от своих предков и заявляют, что людьми они не являются.
14:58:50 30-09-2023
Гость (22:33:00 29-09-2023) Садистам, психам - кинофобам и прочим моральным уродам напом... Вы кому будете объяснять, что собаки на улице не по своей воле появились? Покусанному ребенку? А он в чем виноват? Или я? Я собак дома не держу, не интересуют они меня. А заводят их именно что собачники. А потом теряют их или выкидывают. И плачутся тут же, ах, собачки, ах, их жалко. Не заводите вы этих собак. Не место им в городе.
05:57:27 30-09-2023
Гость (13:40:54 29-09-2023) Отравы накидать и не слушать "гуманистов -зоошиз".... Тебя за яйца подвесить за такие тупые советы
07:56:47 30-09-2023
Лицемерные куски ...., защищающие бездомных блоховозов - вас здесь, юродивых, штук 10 - так разберите себе домой - подтвердите слова делом, а то пафоса и бла бла бла нагнать готовы, а поучаствовать нет. Тьфу на вас. Недостойны жить среди людей.
07:58:47 30-09-2023
Даже один испуганный ребёнок не стоит жизни всех бродячих блоховозов. Да и зоошиза ничего не стоит - абсолютно бесполезные человекоподобные.
15:04:38 30-09-2023
"Я человек добрый и гуманный, поэтому хочу порезать всех людей на кусочки и покормить ими бездомных собачек".
13:35:43 02-10-2023
Боже.. сколько злобы!Кто еще с "пол оборта" заводится.. Вы вообще в адеквате? Вас в город страшнее выпускать..