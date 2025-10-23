Мошенники начали массово обманывать россиян под видом курьеров и сервисов доставок

Преступники звонят, представляясь сотрудниками популярных сервисов

23 октября 2025, 17:00, ИА Амител

Фото: "Осторожно, новости"

В России участились случаи мошенничества с использованием легенды о курьерах и службах доставки. Жертвами таких схем становятся люди, ожидающие посылки. Преступники звонят под видом сотрудников популярных сервисов, уточняют детали доставки и просят назвать код из СМС. Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

После этого на телефон приходит сообщение якобы от "Госуслуг" с уведомлением о входе в личный кабинет и прикрепленной доверенности. В конце сообщения указаны номера телефонов, по которым человеку предлагают "сообщить, если это были не вы". Однако по указанным номерам отвечают другие мошенники, которые представляются сотрудниками банков или госслужб и убеждают жертву перевести деньги на "безопасные счета".

«Если вдруг сказали номер из СМС, то через 10–15 минут вам направят сообщение с неизвестного номера с текстом "Выполнен вход в "Госуслуги". Если это были не вы – сообщите по телефону", и указан один-два номера. Звонить по ним не нужно! Вы попадете на операторов, которые долго и планомерно будут пытаться узнать ваши личные данные», – предупреждают специалисты по кибербезопасности.

Пострадавшие признаются, что чаще всего попадались на удочку именно потому, что в момент звонка действительно ожидали курьера. Эксперты советуют никогда не сообщать коды из сообщений, не переходить по ссылкам из СМС и не перезванивать по номерам, указанным в подозрительных уведомлениях.

