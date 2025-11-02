Стоматологи назвали самую опасную сладость для зубов

После употребления любых десертов ортодонты рекомендуют прополоскать рот водой

02 ноября 2025, 14:30, ИА Амител

Иллюстрация к материалу создана при помощи нейросети Dall-E

Леденцы на палочке были названы самой вредной сладостью для здоровья зубов. По словам врача-ортодонта Ирины Буториной, они создают продолжительный контакт сахара с эмалью, что нарушает кислотно-щелочной баланс и способствует размножению бактерий, вызывающих кариес, сообщает "Газета.ру".

Особую опасность такие конфеты представляют для детей. Привычка долго рассасывать леденец может негативно повлиять на формирование прикуса и привести к смещению зубных рядов.

Для пациентов с брекетами леденцы и другие липкие сладости особенно рискованны, так как способствуют накоплению налета вокруг конструкций. Более безопасной альтернативой эксперт назвала сладости с ксилитом – сахарозаменителем, который не провоцирует кариес и обладает противомикробным действием.

После употребления любых сладостей Буторина рекомендует прополоскать рот водой, а десерт лучше есть сразу после основного приема пищи, чтобы сократить время контакта сахара с зубной эмалью.