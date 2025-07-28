Ученые выяснили, как нужно есть молочный шоколад, чтобы похудеть
Оказывается, что потребление сладости утром способно помочь сжиганию жира
28 июля 2025, 13:30, ИА Амител
Ученые женской больницы Бригама в Гарварде выяснили, что употребление в пищу молочного шоколада по утрам может привести к снижению веса. Об этом сообщает Transsib.info.
В эксперименте участвовали три группы женщин. Одни съедали 100 граммов молочного шоколада в течение часа после пробуждения, другие — вечером, примерно за час до сна, а третья группа полностью воздерживалась от шоколада. Оказалось, что употребление молочного шоколада утром может помочь сжиганию жира и снижению уровня глюкозы в крови. Не было зафиксировано увеличения массы тела ни у тех, кто ел сладость утром, ни у женщин, лакомившихся шоколадом вечером.
Вместе с тем шоколад влиял на аппетит, ощущение голода, состояние микробиома кишечника, а также отражался на качестве сна. Прием шоколада перед сном влиял на скорость обмена веществ как во время отдыха, так и при физических нагрузках на следующее утро. Вместе с тем исследователи отмечают, что главное в поедании шоколада — не переедать его.
13:38:57 28-07-2025
То же самое про горький шоколад писали.
Ещё про то ,что зелёный чай давление снижает.
Ну-ну.
13:48:46 28-07-2025
Сначала навернут тазик вермишели с пятью котлетами, запьют литром газировки, повторят такое пять раз в день, а потом во всём виноваты три дольки шоколада вечером. Я удивляюсь с точки зрения жиробасов, типа есть после шести нельзя, а до шести можно у корыта пастись плотно и даже вместе с ногами.
Вы просто гляньте как питаются свинопотамы и все вопросы о вредности шоколадок или конфеток отпадут мгновенно. Там десятки тысяч калорий залетают в одну чавку, и это не шоколад. А таких чавок несколько в день.
Поэтому если свинота говорит "я не ем шоколадки, от них толстеют", это повод задуматься о адекватности персонажа.
16:10:09 28-07-2025
Да тут и выяснять было нечего) чтобы похудеть надо меньше жрать и больше двигаться, не в машине, а ногами!!!! А про шоколад вобще забыть надо))