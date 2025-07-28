Ученые выяснили, как нужно есть молочный шоколад, чтобы похудеть

Оказывается, что потребление сладости утром способно помочь сжиганию жира

28 июля 2025, 13:30, ИА Амител

Молочный шоколад / Фото: unsplash.com / emy

Ученые женской больницы Бригама в Гарварде выяснили, что употребление в пищу молочного шоколада по утрам может привести к снижению веса. Об этом сообщает Transsib.info.

В эксперименте участвовали три группы женщин. Одни съедали 100 граммов молочного шоколада в течение часа после пробуждения, другие — вечером, примерно за час до сна, а третья группа полностью воздерживалась от шоколада. Оказалось, что употребление молочного шоколада утром может помочь сжиганию жира и снижению уровня глюкозы в крови. Не было зафиксировано увеличения массы тела ни у тех, кто ел сладость утром, ни у женщин, лакомившихся шоколадом вечером.

Вместе с тем шоколад влиял на аппетит, ощущение голода, состояние микробиома кишечника, а также отражался на качестве сна. Прием шоколада перед сном влиял на скорость обмена веществ как во время отдыха, так и при физических нагрузках на следующее утро. Вместе с тем исследователи отмечают, что главное в поедании шоколада — не переедать его.