Студент, напавший на преподавателей колледжа в Архангельске, частично признал вину
Он рассказал следователям, что хотел отомстить за отчисление
30 сентября 2025, 16:25, ИА Амител
Молодой человек, ранивший ножом двух преподавателей в архангельском колледже, частично признал свою вину. Об этом сообщает Shot.
По данным Telegram-канала, 18-летний парень признался следователям, что хотел отомстить педагогам за отчисление.
Как пишет источник, завуча колледжа перевели из реанимации в обычную палату. Врачи прооперировали женщину, ее состояние стабильно. Кроме того, постепенно приходит в себя социальный педагог, которую отчисленный студент ударил ножом в грудь.
Напомним, 29 сентября в Архангельске 18-летний парень пришел в колледж строительства и экономики, из которого его исключили на втором курсе. Молодой человек в маске и перчатках, вооружившись ножом, ворвался на занятия и напал на преподавателей. Первой он попытался убить завуча, которая была в комиссии по его отчислению. Соцпедагог получила удар ножом, когда пыталась защитить коллегу. Молодого человека смогли остановить студенты.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений"). Кроме того, свою проверку начала и архангельская прокуратура.
17:29:01 30-09-2025
Очередной неудачник, решивший винить всех вокруг, кроме себя.