Студентка отдала мошенникам 5 млн рублей, поверив в обвинение о финансировании терроризма
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело
02 октября 2025, 07:15, ИА Амител
В Краснодаре произошел масштабный случай мошенничества, жертвой которого стала 20-летняя студентка. Девушка лишилась пяти миллионов рублей, которые взяла у своего отчима, после изощренного обмана, сообщили в ГУ МВД России по краю.
Преступление началось с телефонного звонка. Неизвестные, представившиеся сотрудниками деканата, выманили у третьекурсницы ее личные данные. Затем с ней связались уже лжесотрудники "Госуслуг", Центробанка и ФСБ.
Один из аферистов, выдав себя за следователя, обвинил студентку в финансировании терроризма и пригрозил ей уголовным преследованием. Поддавшись панике, девушка выполнила все требования злоумышленников: взяла у отчима крупную сумму денег и передала их курьеру, назвавшему заранее оговоренное кодовое слово.
В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания преступников.
08:11:33 02-10-2025
ну и молодец, ну и умница.
а родителям я бы посоветовал на ней поставить крест, путнего из нее все равно ничего уже не будет .
09:25:05 02-10-2025
Амик не читает, ТВ не те каналы смотрит и интернет не в помощь, друзья вообще не в счёт..
13:02:27 02-10-2025
взяла у отчима крупную сумму денег --- у отчима крупная сумма налички дома лежала, банкам походу не доверял