Студентка отдала мошенникам 5 млн рублей, поверив в обвинение о финансировании терроризма

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело

02 октября 2025, 07:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Краснодаре произошел масштабный случай мошенничества, жертвой которого стала 20-летняя студентка. Девушка лишилась пяти миллионов рублей, которые взяла у своего отчима, после изощренного обмана, сообщили в ГУ МВД России по краю.

Преступление началось с телефонного звонка. Неизвестные, представившиеся сотрудниками деканата, выманили у третьекурсницы ее личные данные. Затем с ней связались уже лжесотрудники "Госуслуг", Центробанка и ФСБ.

Один из аферистов, выдав себя за следователя, обвинил студентку в финансировании терроризма и пригрозил ей уголовным преследованием. Поддавшись панике, девушка выполнила все требования злоумышленников: взяла у отчима крупную сумму денег и передала их курьеру, назвавшему заранее оговоренное кодовое слово.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания преступников.