"Вопрос продвижения". Как экофермерство на Алтае будет развиваться в будущем

По мнению эксперта, бизнесу необходимо искать своего покупателя и наращивать спрос

08 сентября 2025, 14:14, ИА Амител

Фермер в поле / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Алтайский край – житница страны с высоким потенциалом для органического земледелия, но ключевым фактором в его развитии остается ставка на качество и потребительский спрос. Так считает директор Фонда "Органика" Вячеслав Федюнин, с которым радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поговорила о том, как помогают предпринимателям развивать рынок продукции, выращенной без пестицидов, и куда экофермерство будет двигаться в будущем.

– Вячеслав Валерьевич, фонд "Органика" был создан четыре года назад, включился в развитие такого сегмента АПК, как органическое земледелие, и есть несколько инструментов поддержки.

– Три основных проекта, которые касаются производителя напрямую: это стажировки для них, организация продвижения продукции на ключевых выставках и, безусловно, сертификация. Скажу немножко о каждом.

Стажировка – это то, на наш взгляд, что является основным: узнать, что такое органика. Лучше – из первых уст, у человека, который этим уже занимается, имеет хорошую практику. Такие виды ознакомительных мероприятий мы проводим уже четвертый год по всей нашей стране: и растениеводство, и животноводство, и садоводство. Предприниматель доезжает до региона, там мы его встречаем, привозим, размещаем, кормим, показываем, рассказываем на предприятии, а он знакомится с теми, кто этим уже давно занимается и занимается успешно.

Вторая история – это вопрос продвижения. Так как у нас нет специализированной выставки, где представлена продукция со всего мира, тех, кто занимается производством органики, то мы пошли по другому пути: делаем на отраслевых выставках коллективные стенды. Коллективный стенд заметнее, больше, он представляет тех, кто сертифицирован в органическом производстве, и здесь возмещается до 70% стоимости такого стенда.

Третье направление – это сертификация, без которой невозможно физически подтвердить, что твоя продукция действительно экологически чистая. Здесь расходы имеются, но в масштабе бизнеса они не столь значительны, потому что, например, Роскачество не берет за сертификат никаких средств, только за лабораторные исследования. И чаще всего для малых предприятий стоимость сертификации – если у них небольшие земельные наделы, которые вовлечены в органическое земледелие – не дороже 100 тысяч рублей. Но даже эти деньги тоже могут быть компенсированы. На одно юридическое лицо либо индивидуальному предпринимателю фонд может оказать поддержку в размере до 500 тысяч рублей в одни руки – до 70% стоимости затрат. Три года мы это уже делаем. В этом году пока не объявляли конкурс, но ожидаем, что к концу года у нас он состоится.

– Хорошо, меры поддержки есть. Но многие предприниматели говорят: "Да, мы готовы сертифицироваться, мы готовы в органику заходить, но нет еще сформированного потребителя на сегодняшний день".

– Это основная задача. Все, что касается субсидий, это все от лукавого, это не нужно бизнесу! Тот бизнес, который рассчитывает только на субсидии, он однозначно не будет бизнесом. Бизнес строится с точки зрения экономики: он понимает, что если есть спрос, то все эти расходы будут компенсированы ценой, которую будет оплачивать покупатель, если он в этом заинтересован.

Да, конечно, в условиях рискованного земледелия в сельское хозяйство выделяется много государственных средств, чтобы компенсировать потери, которые могут возникнуть. Например, в Мордовии для органических производителей есть повышенный коэффициент по погектарной поддержке. Им выделяется на гектар чуть больше денежных средств – чтобы бизнес мог возмещать расходы, которые могут возникнуть в связи с более низкой урожайностью: они не вносят химические средства защиты растений, не используют минеральные удобрения – и зависят от механической обработки почвы, от искусства агронома, от природы. Но в любом случае бизнес строится на потребителя. И здесь без формирования этой культуры потребления органической продукции с пониманием, зачем это нужно, сформировать и сделать устойчивое ведение деятельности невозможно.

Многие предприятия говорят: "Зачем мне это делать? Мы и так хорошо делаем, у нас и так чистая продукция, зачем нам сертифицироваться?" Согласен. Но сертификат нужен, например, в моменте, когда ты производишь продукцию, а тебя не знают, и ты поставляешь ее на новый рынок, и на этом новом рынке подтверждением того, что твоя продукция будет экологически чистой, является этот самый знак органики.

Это не просто присвоение знака какому-то виду продукта, потому что ты "понравился", а потому что исследовали все твое производство – от семечки и земельного участка до условий хранения, переработки и транспортировки. Вот это очень важная история в органике, которая на сегодняшний день является, наверное, единственным таким видом деятельности, где так подробно исследуются все составляющие процесса производства готового продукта.

– Особое внимание уделяется почве, на которой будет расти органика.

– Если ваша земля использовалась в традиционном земледелии или животноводстве, земля должна постоять два-три года, чтобы возможные следы химических удобрений распались на составные элементы и уже не выявлялись при лабораторных исследованиях. Но есть практика и залежных земель, когда можно начинать с первого года вести хозяйство, если земля не была в обработке.

– Алтайский край, по мнению многих экспертов АПК, богат именно залежными землями.

– Да, вы правильно отмечаете. Для производства органической продукции ключевым фактором является наличие земельного ресурса. Потому что органическое производство, если его так можно определить, является экстенсивным. То есть увеличение объема органической продукции может происходить только за счет увеличения земельного надела, который соответствует требованиям госстандарта. Поэтому у Алтайского края, как у житницы в хорошем смысле этого слова, есть хорошие перспективы.

Действительно, наличие земли вообще во всей Российской Федерации на сегодняшний день условно безгранично. Но ключевым фактором, опять же, являться будет спрос – с пониманием, что это важно. Важно для себя и важно для экологии – формировать культуру потребления органической продукции.