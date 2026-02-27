Суд арестовал жителя Алтайского края за убийство отца и смертельный наезд на женщину

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

27 февраля 2026, 07:48, ИА Амител

Жителя Кулундинского района отправили в СИЗО по делу о смертельном наезде и гибели его отца. Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал суд, сообщили 26 февраля в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

По данным следствия, трагические события произошли ранним утром 24 февраля в селе Кулунда. Мужчина, находясь за рулем своего автомобиля, сбил 63-летнюю женщину. От полученных травм она погибла на месте.

«После аварии подозреваемый, как установили правоохранители, направился к дому своего отца. Взяв топор, он нанес родственнику множественные удары по голове и телу. Мужчина скончался сразу же от полученных повреждений», — отметили в ведомстве.

Вскоре после произошедшего сельчанина задержали, было возбуждено уголовное дело. Рассмотрев ходатайство следственных органов, Кулундинский районный суд принял решение заключить фигуранта под стражу на время расследования.

