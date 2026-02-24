Житель Алтая зарубил топором отца за отказ взять на себя вину за смертельное ДТП
Ему грозит до 15 лет лишения свободы
24 февраля 2026, 13:39, ИА Амител
В Алтайском крае 40-летний житель села Кулунда подозревается в совершении двух преступлений — в убийстве своего отца и смертельном наезде на женщину, сообщает региональный СК.
«Рано утром 24 февраля мужчина, управляя личным автомобилем и двигаясь по одной из улиц, совершил наезд на 63-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась, а водитель покинул место ДТП», — рассказали в ведомстве.
После этого мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять на себя вину за ДТП, однако услышал отказ. Тогда сельчанин топором зарубил его, нанеся множественные удары по голове и телу.
Мужчину задержали, с ним проводятся необходимые следственные действия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее в Новоалтайске сын зарубил мать топором из-за банковской карты. Тело погибшей обнаружила родственница, которая пришла в дом проведать женщину.
13:47:38 24-02-2026
С таким послужным списком у него теперь одна дорога
14:22:56 24-02-2026
Топоры запретят?
16:23:32 24-02-2026
Гость (14:22:56 24-02-2026) Топоры запретят?... Обязательно запретят - топоры, ножи, вилки, табуретки и деньги.
Деньгами террористы финансируют терроризм!
Деньги причина коррупции и проституции.
14:30:13 24-02-2026
15 лет за два трупа не много
14:50:58 24-02-2026
смысл держать в тюрьме.
в утилизацию
15:16:55 24-02-2026
"из жизни насекомых" - в деревне все бухие поди и так, а тут праздник. вообще невменько. нормальные по подвалам прячутся в такие дни?
15:55:01 24-02-2026
в штрафбат его а там если что прямо у бруствера и кончить
18:53:41 24-02-2026
Гость (15:55:01 24-02-2026) в штрафбат его а там если что прямо у бруствера и кончить... Какой штрафбат? В штурмовой пехоте такие пассионарии занимают достойное место.