Житель Алтая зарубил топором отца за отказ взять на себя вину за смертельное ДТП

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

24 февраля 2026, 13:39, ИА Амител

Здание следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае 40-летний житель села Кулунда подозревается в совершении двух преступлений — в убийстве своего отца и смертельном наезде на женщину, сообщает региональный СК.

«Рано утром 24 февраля мужчина, управляя личным автомобилем и двигаясь по одной из улиц, совершил наезд на 63-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась, а водитель покинул место ДТП», — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять на себя вину за ДТП, однако услышал отказ. Тогда сельчанин топором зарубил его, нанеся множественные удары по голове и телу.

Мужчину задержали, с ним проводятся необходимые следственные действия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Новоалтайске сын зарубил мать топором из-за банковской карты. Тело погибшей обнаружила родственница, которая пришла в дом проведать женщину.

Комментарии 8

Гость

13:47:38 24-02-2026

С таким послужным списком у него теперь одна дорога

Гость

14:22:56 24-02-2026

Топоры запретят?

Гость

16:23:32 24-02-2026

Гость (14:22:56 24-02-2026) Топоры запретят?... Обязательно запретят - топоры, ножи, вилки, табуретки и деньги.
Деньгами террористы финансируют терроризм!
Деньги причина коррупции и проституции.

Гость

14:30:13 24-02-2026

15 лет за два трупа не много

Гость

14:50:58 24-02-2026

смысл держать в тюрьме.
в утилизацию

Гость

15:16:55 24-02-2026

"из жизни насекомых" - в деревне все бухие поди и так, а тут праздник. вообще невменько. нормальные по подвалам прячутся в такие дни?

Гость

15:55:01 24-02-2026

в штрафбат его а там если что прямо у бруствера и кончить

Гость

18:53:41 24-02-2026

Гость (15:55:01 24-02-2026) в штрафбат его а там если что прямо у бруствера и кончить... Какой штрафбат? В штурмовой пехоте такие пассионарии занимают достойное место.

