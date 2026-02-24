Житель Алтая зарубил топором отца за отказ взять на себя вину за смертельное ДТП

Ему грозит до 15 лет лишения свободы

24 февраля 2026, 13:39, ИА Амител

Здание следственного комитета / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Алтайском крае 40-летний житель села Кулунда подозревается в совершении двух преступлений — в убийстве своего отца и смертельном наезде на женщину, сообщает региональный СК.

«Рано утром 24 февраля мужчина, управляя личным автомобилем и двигаясь по одной из улиц, совершил наезд на 63-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась, а водитель покинул место ДТП», — рассказали в ведомстве.

После этого мужчина пришел в дом к отцу и стал просить его взять на себя вину за ДТП, однако услышал отказ. Тогда сельчанин топором зарубил его, нанеся множественные удары по голове и телу.

Мужчину задержали, с ним проводятся необходимые следственные действия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

