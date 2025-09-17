НОВОСТИОбщество

Суд официально признал слово "овца" оскорбительным

Жительница Лысьвы выплатила 20 тысяч рублей за оскорбление

17 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Овца на лугу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Пермский краевой суд вынес решение по делу об оскорблении, обязав жительницу Лысьвы выплатить 20 тысяч рублей морального вреда за употребление слова "овца" в конфликтной ситуации, сообщает Telegram-канал "ЧП-Пермь".

Изначально Лысьвенский суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на словари русского языка, где это слово не трактуется как оскорбительное.

Однако апелляционная инстанция назначила лингвистическую экспертизу, которая подтвердила: в контексте межличностного конфликта слово "овца" было использовано с целью унизить и оскорбить потерпевшую.

Ответчица отказалась выплачивать компенсацию добровольно, что привело к возбуждению исполнительного производства. После взыскания всей суммы через судебных приставов дело было закрыто. 

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

17:30:17 17-09-2025

Чо там с ишаком?

  

Avatar Picture
Шинник

17:41:55 17-09-2025

Гость (17:30:17 17-09-2025) Чо там с ишаком?... а оленёнок Бэмби ?
А просто Олень ?
А "обезьяна с гранатой" можно считать женоненавистнической фразой ?

  

Avatar Picture
Ара вай

17:47:06 17-09-2025

Гость (17:30:17 17-09-2025) Чо там с ишаком?... Мой гора любимый, родина Кавказ!
Там в горах высоких я барашков пас
Чтобы не потели - заводил их в тень
Чтобы не скучали - танцевал весь день


Ара, вай-вай, вай вай вай вай!
Ара, вай-вай, вай вай вай вай!


Жена у меня злая, бьёт меня, ругает!
Ну а тёща добрая, кормит, одевает
И я так подумал, чтобы было проще
Разведусь с женою и женюсь на тёще!


Ара, вай-вай, вай вай вай вай!
Ара, вай-вай, вай вай вай вай!

  

Avatar Picture
Гость

17:41:00 17-09-2025

Баранам и козам приготовиться

  

Avatar Picture
Гость

17:47:37 17-09-2025

аленяка и сутулая собака?

  

Avatar Picture
Гость

19:41:33 17-09-2025

А тупайя?

  

Avatar Picture
Гость

21:07:33 17-09-2025

Если уж эмодзи с изображением клоуна суд признал оскорблением, то что говорить про овец...
Опять же, если ко мне обращаются "Зая" или "котик", тоже ведь можно развести на бабло... Типа считает, что я животное.

  

Avatar Picture
гость

21:52:53 17-09-2025

И как теперь называть эту скотинку,озвучьте чтоб под статью не попасть

  

Avatar Picture
Гость

11:48:54 18-09-2025

гость (21:52:53 17-09-2025) И как теперь называть эту скотинку,озвучьте чтоб под статью ... оффца

  

Avatar Picture
Гость

23:16:59 17-09-2025

А зайцем можно называть безбилетников?

  

Avatar Picture
н

09:39:06 18-09-2025

Новости: стадо овец засудило фермера за его оскорбительные слова "овца!"

  

