Суд официально признал слово "овца" оскорбительным
Жительница Лысьвы выплатила 20 тысяч рублей за оскорбление
17 сентября 2025, 17:15, ИА Амител
Пермский краевой суд вынес решение по делу об оскорблении, обязав жительницу Лысьвы выплатить 20 тысяч рублей морального вреда за употребление слова "овца" в конфликтной ситуации, сообщает Telegram-канал "ЧП-Пермь".
Изначально Лысьвенский суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на словари русского языка, где это слово не трактуется как оскорбительное.
Однако апелляционная инстанция назначила лингвистическую экспертизу, которая подтвердила: в контексте межличностного конфликта слово "овца" было использовано с целью унизить и оскорбить потерпевшую.
Ответчица отказалась выплачивать компенсацию добровольно, что привело к возбуждению исполнительного производства. После взыскания всей суммы через судебных приставов дело было закрыто.
17:30:17 17-09-2025
Чо там с ишаком?
17:41:55 17-09-2025
Гость (17:30:17 17-09-2025) Чо там с ишаком?... а оленёнок Бэмби ?
А просто Олень ?
А "обезьяна с гранатой" можно считать женоненавистнической фразой ?
17:47:06 17-09-2025
17:41:00 17-09-2025
Баранам и козам приготовиться
17:47:37 17-09-2025
аленяка и сутулая собака?
19:41:33 17-09-2025
А тупайя?
21:07:33 17-09-2025
Если уж эмодзи с изображением клоуна суд признал оскорблением, то что говорить про овец...
Опять же, если ко мне обращаются "Зая" или "котик", тоже ведь можно развести на бабло... Типа считает, что я животное.
21:52:53 17-09-2025
И как теперь называть эту скотинку,озвучьте чтоб под статью не попасть
11:48:54 18-09-2025
гость (21:52:53 17-09-2025) И как теперь называть эту скотинку,озвучьте чтоб под статью ... оффца
23:16:59 17-09-2025
А зайцем можно называть безбилетников?
09:39:06 18-09-2025
Новости: стадо овец засудило фермера за его оскорбительные слова "овца!"