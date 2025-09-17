Суд официально признал слово "овца" оскорбительным

Жительница Лысьвы выплатила 20 тысяч рублей за оскорбление

17 сентября 2025, 17:15, ИА Амител

Овца на лугу / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Пермский краевой суд вынес решение по делу об оскорблении, обязав жительницу Лысьвы выплатить 20 тысяч рублей морального вреда за употребление слова "овца" в конфликтной ситуации, сообщает Telegram-канал "ЧП-Пермь".

Изначально Лысьвенский суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на словари русского языка, где это слово не трактуется как оскорбительное.

Однако апелляционная инстанция назначила лингвистическую экспертизу, которая подтвердила: в контексте межличностного конфликта слово "овца" было использовано с целью унизить и оскорбить потерпевшую.

Ответчица отказалась выплачивать компенсацию добровольно, что привело к возбуждению исполнительного производства. После взыскания всей суммы через судебных приставов дело было закрыто.