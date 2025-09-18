Суд взыскал с СНТ 250 тысяч рублей за долги по электричеству в Барнауле

Со счета СНТ напрямую списали часть долга

18 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле садоводческое товарищество обязали погасить долги за электроэнергию в размере четверти миллиона рублей.

Как сообщили в управлении ФССП по Алтайскому краю, СНТ систематически не оплачивало счета, и энергоснабжающая компания обратилась в суд.

Фемида встала на сторону истца и вынесла решение о взыскании задолженности. В отношении товарищества возбудили исполнительное производство, после чего приставы наложили арест на денежные средства на банковских счетах.

Часть долга была списана напрямую со счета СНТ, остальное – перечислено в пользу "Алтайэнергосбыта". После подтверждения оплаты производство закрыли.

Ранее в партии "Справедливая Россия – За правду" заявили, что категорически не поддерживают идею передачи долгов граждан за коммунальные услуги коллекторским компаниям.