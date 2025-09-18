НОВОСТИОбщество

Суд взыскал с СНТ 250 тысяч рублей за долги по электричеству в Барнауле

Со счета СНТ напрямую списали часть долга

18 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле садоводческое товарищество обязали погасить долги за электроэнергию в размере четверти миллиона рублей.

Как сообщили в управлении ФССП по Алтайскому краю, СНТ систематически не оплачивало счета, и энергоснабжающая компания обратилась в суд.

Фемида встала на сторону истца и вынесла решение о взыскании задолженности. В отношении товарищества возбудили исполнительное производство, после чего приставы наложили арест на денежные средства на банковских счетах.

Часть долга была списана напрямую со счета СНТ, остальное – перечислено в пользу "Алтайэнергосбыта". После подтверждения оплаты производство закрыли.

Ранее в партии "Справедливая Россия – За правду" заявили, что категорически не поддерживают идею передачи долгов граждан за коммунальные услуги коллекторским компаниям.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:21:20 18-09-2025

что за СНТ то?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

16:01:20 18-09-2025

Гость (14:21:20 18-09-2025) что за СНТ то?... "Энергетик" ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

14:24:17 18-09-2025

Ждём писем от возмущённых садоводов: "Столько лет не платили - и всё нормально было, а тут вдруг сразу отключать..."
😁

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юр

15:24:13 18-09-2025

Какое СНТ кто знает?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:23 18-09-2025

Юр (15:24:13 18-09-2025) Какое СНТ кто знает?... походу каждое второе)))

  2 Нравится
Ответить
