Суд взыскал с СНТ 250 тысяч рублей за долги по электричеству в Барнауле
Со счета СНТ напрямую списали часть долга
18 сентября 2025, 13:45, ИА Амител
В Барнауле садоводческое товарищество обязали погасить долги за электроэнергию в размере четверти миллиона рублей.
Как сообщили в управлении ФССП по Алтайскому краю, СНТ систематически не оплачивало счета, и энергоснабжающая компания обратилась в суд.
Фемида встала на сторону истца и вынесла решение о взыскании задолженности. В отношении товарищества возбудили исполнительное производство, после чего приставы наложили арест на денежные средства на банковских счетах.
Часть долга была списана напрямую со счета СНТ, остальное – перечислено в пользу "Алтайэнергосбыта". После подтверждения оплаты производство закрыли.
Ранее в партии "Справедливая Россия – За правду" заявили, что категорически не поддерживают идею передачи долгов граждан за коммунальные услуги коллекторским компаниям.
14:21:20 18-09-2025
что за СНТ то?
16:01:20 18-09-2025
Гость (14:21:20 18-09-2025) что за СНТ то?... "Энергетик" ?
14:24:17 18-09-2025
Ждём писем от возмущённых садоводов: "Столько лет не платили - и всё нормально было, а тут вдруг сразу отключать..."
😁
15:24:13 18-09-2025
Какое СНТ кто знает?
15:26:23 18-09-2025
Юр (15:24:13 18-09-2025) Какое СНТ кто знает?... походу каждое второе)))