Супругов, проживших в браке 50 лет, ЛДПР в Алтайском крае предлагает награждать медалью

А парам, прожившим в браке 20, 30 и 40 лет, – выплачивать поощрение

14 июля 2025, 14:45, ИА Амител

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru

Фракция ЛДПР в Алтайском крае предложила награждать медалью "Любовь и верность" супругов, которые прожили в браке 50 лет и более. Также партия считает, что выплачивать финансовое поощрение нужно не только тем, кто отметил золотую свадьбу, но и тем, кто сохранил семью в течение 20, 30 и 40 лет.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе партии, заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Булаев уже представил законопроект в Алтайское Заксобрание.

При этом медалью предлагают награждать не просто супругов, проживших вместе полвека, но те пары, которые воспитали за это время детей, ставших достойными гражданами России.

"В России снижается число браков и растет количество разводов. В то же время есть семьи, где супруги верны друг другу и поддерживают крепкие отношения в течение десятилетий. Медаль предназначена тем, кто создал крепкую семью, воспитал детей, подавая пример в укреплении института семьи. Награждение пар, которые являются примером стабильности, любви и верности, воспитавших детей – достойных граждан России, будет способствовать укреплению позиций семьи в обществе", – отметил Сергей Булаев.

Также ЛДПР предлагает поощрять финансово супругов, проживших в браке от 20 лет. В частности, выплачивать:

20 000 руб. – в связи с 20-летием совместной жизни;

30 000 руб. – в связи с 30-летием совместной жизни;

40 000 руб. – в связи с 40-летием совместной жизни;

50 000 руб. – в связи с 50-летием совместной жизни.

Главное условие: супруги должны проживать на территории Алтайского края.

Напомним, с 2025 года в Алтайском крае (также по инициативе фракции ЛДПР) выплачивают по 10 000 супругам, отпраздновавшим золотую свадьбу. Новый законопроект предлагает расширить эту меру поддержки с 1 января 2026 года.

"Это создаст положительный имидж региона как места, где ценят и поддерживают институт семьи", – указал Сергей Булаев.Проект предлагает, чтобы новые меры поддержки начали действовать уже с января 2026 года.