Супругов, проживших в браке 50 лет, ЛДПР в Алтайском крае предлагает награждать медалью

А парам, прожившим в браке 20, 30 и 40 лет, – выплачивать поощрение

14 июля 2025, 14:45, ИА Амител

Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru
Свадьба / Иллюстративное фото amic.ru

Фракция ЛДПР в Алтайском крае предложила награждать медалью "Любовь и верность" супругов, которые прожили в браке 50 лет и более. Также партия считает, что выплачивать финансовое поощрение нужно не только тем, кто отметил золотую свадьбу, но и тем, кто сохранил семью в течение 20, 30 и 40 лет.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе партии, заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Булаев уже представил законопроект в Алтайское Заксобрание.

При этом медалью предлагают награждать не просто супругов, проживших вместе полвека, но те пары, которые воспитали за это время детей, ставших достойными гражданами России.

"В России снижается число браков и растет количество разводов. В то же время есть семьи, где супруги верны друг другу и поддерживают крепкие отношения в течение десятилетий. Медаль предназначена тем, кто создал крепкую семью, воспитал детей, подавая пример в укреплении института семьи. Награждение пар, которые являются примером стабильности, любви и верности, воспитавших детей – достойных граждан России, будет способствовать укреплению позиций семьи в обществе", – отметил Сергей Булаев.

Также  ЛДПР предлагает поощрять финансово супругов, проживших в браке от 20 лет. В частности, выплачивать: 

  • 20 000 руб. – в связи с 20-летием совместной жизни;
  • 30 000 руб. – в связи с 30-летием совместной жизни;
  • 40 000 руб. – в связи с 40-летием совместной жизни;
  • 50 000 руб. – в связи с 50-летием совместной жизни.

Главное условие: супруги должны проживать на территории Алтайского края.

Напомним, с 2025 года в Алтайском крае (также по инициативе фракции ЛДПР) выплачивают по 10 000 супругам, отпраздновавшим золотую свадьбу. Новый законопроект предлагает расширить эту меру поддержки с 1 января 2026 года.

"Это создаст положительный имидж региона как места, где ценят и поддерживают институт семьи", – указал Сергей Булаев.Проект предлагает, чтобы новые меры поддержки начали действовать уже с января 2026 года.

Пожилые супруги / Фото сгенерировано нейросетью

Комментарии 10

Avatar Picture
2

14:53:03 14-07-2025

если государству так важен супружеский стаж - пусть выплачивает 8 000 000 рублей, а не эти мелкие подачки. Как мы все видим, деньги на крупные выплаты у государства имеются.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:24:18 14-07-2025

2 (14:53:03 14-07-2025) если государству так важен супружеский стаж - пусть выплачив... почему не 100 тыщ 500 млрд?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:17 14-07-2025

получили 10 тыс, позорище конечно

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

16:12:31 14-07-2025

ну государственная награда за долгий брак - официальная медаль и прилагающиеся к ней льготы на 50% жкх и налогов и бесплатный проезд в городском транспорте - это мысль хорошая. Прожил в браке 40 лет - наградят и имеешь льготы

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:29 14-07-2025

майор (16:12:31 14-07-2025) ну государственная награда за долгий брак - официальная меда...
нахрена эта медаль? у таких возрастных пенсионеров уже как правило куча болячек, есть инвалидности, а это те же льготы

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:05 14-07-2025

Тут как-то с детьми не связано. А если у них детей нет- может за бездетность с них брать?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

16:27:55 14-07-2025

Гость (16:20:05 14-07-2025) Тут как-то с детьми не связано. А если у них детей нет- може... это медаль за аццкое терпение.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:04 14-07-2025

Мусик (16:27:55 14-07-2025) это медаль за аццкое терпение.... ну терпение-терпеним- но требуют за отсутствие детей штрафовать

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

21:22:57 14-07-2025

Гость (17:24:04 14-07-2025) ну терпение-терпеним- но требуют за отсутствие детей штрафов... Это само собой.
А то ишь - дня не проходит миллионами денги мошенникам переводят. А я бы на доброе дело во благо себя бы направил.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:35:00 14-07-2025

Мечты, мечты....

  -7 Нравится
Ответить
