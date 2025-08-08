Свыше 50 рейсов были задержаны в Сочи из-за угрозы атак дронов

Сейчас угроза атаки дронов была официально снята

08 августа 2025, 21:40, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Аэропорт Сочи временно ограничил работу в связи с угрозой атак беспилотников, что привело к задержке более 50 рейсов, сообщает РБК. По данным онлайн-табло воздушной гавани, 38 рейсов перенесли вылет, 15 числятся как задержанные, а еще два были объединены.

Угроза авиаударов была объявлена около 13:00 мск после предупреждения городских властей. В течение нескольких часов в Сочи действовали повышенные меры безопасности: включались сирены, а мэр рекомендовал жителям избегать береговой линии и находиться в безопасных помещениях.

Росавиация сообщила, что ограничение на полеты действовало до 15:30 мск. За это время 17 воздушных судов было перенаправлено на запасные аэродромы. Около 16:00 угроза атаки дронов была официально снята, и аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ вторую ночь подряд атакуют Ростовскую область.